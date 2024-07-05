СМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Журналисты-расследователи нашли клон украинской компании "Санаторий "Коралл", зарегистрированный по российскому законодательству в оккупированном Крыму, владельцами которого являются бывшая жена экс-регионала Эльбруса Тедеева, жена президента Межрегиональной академии управления персоналом Ростислава Щекина и борец-белорус с пророссийскими взглядами Виктор Крейдич.

Источник: расследование проекта "Схемы" и издания "Бюро", передает "Радио Свобода"

Дословно: "Это, утверждают юристы, можно расценивать как коллаборационную деятельность. При этом не все учредители российской фирмы признают себя учредителями: мол, документы подделали".

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Детали: Сообщается, что санаторий "Коралл" - это шестиэтажное бледно-розовое здание в частном секторе Евпатории, в поселке Заозерное. Отсюда до побережья Черного моря - около километра.

Коллаж: "Радіо Свобода" ("Схеми")

По данным журналистов, "Коралл" в 2005 году приобрело "частное предприятие - фирма "БНА" из Ровно, а через пять лет его совладелицами стали избранницы двух друзей. Фаина Тедеева - в то время жена народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева и Наталья Щекина - жена президента Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Ростислава Щекина.

Тедеева и Щекина, говорится в расследовании, объединяет спорт и кумовство. Первый - олимпийский чемпион по вольной борьбе, второй - мастер спорта и президент Ассоциации спортивной борьбы Киева.

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Фаина Тедеева рассказала журналистам "Схем", что развелась с экс-регионалом девять лет назад, однако подтвердила его давние товарищеские отношения с Ростиславом Щекиным: "они кумовья, муж (бывший - ред.) крестил у них (Щекиных - ред.) ребенка".

Вместе со Щекиной и Тедеевой в 2010 году соучредителем фирмы "БНА" стал и белорус Виктор Крейдич. Он также спортивный функционер: мастер спорта по борьбе, призер чемпионатов СССР, сейчас - заместитель председателя Белорусской федерации борьбы.

И хотя Ростислав Щекин заявил "Схемам", что Крейдич - это человек, который "когда-то был знаком" и с ним семья не поддерживает отношения "очень-очень давно", белорусский борец оставался бизнес-партнером Натальи Щекиной в Украине почти до конца 2022 года.

По данным аналитической платформы YouControl, Щекина оставалась совладелицей ООО "Санаторий "Коралл" (такое название получила фирма "БНА", владеющая санаторием, после переименования в 2013 году) вплоть до ноября 2022-го.

"Желание украинских партнеров дистанцироваться от Виктора Крейдича после начала полномасштабного вторжения РФ можно легко объяснить: он имеет пророссийские взгляды, поддерживает военную агрессию против Украины и участвует в мероприятиях с участием российских силовиков", - говорится в расследовании.

Источники "Схем" в украинской спецслужбе сообщили, что в отношении Крейдича "ведется контрразведывательная работа".

Расследователи установили, что важные изменения в деятельности ООО "Санаторий "Коралл" произошли в 2014 году, когда Россия оккупировала Крымский полуостров.

В частности, в ноябре в реестре юридических лиц РФ появился клон украинской компании - российское ООО "Санаторий "Коралл" с теми же учредителями. Его доли распределились следующим образом: 60% у Натальи Щекиной, 20% - у Фаины Тедеевой и 20% - у Виктора Крейдича. Директором компании стал Юрий Пивоваров, и на то время, и сейчас - руководитель украинского ООО "Санаторий "Коралл".

По подсчетам журналистов "Схем" за период с 2015 по конец 2022 годов, российский "Коралл" получил от властей РФ контрактов на 196,48 миллиона российских рублей (это 2,2 миллиона долларов США). Последнее соглашение с "Дирекцией по обеспечению деятельности организаций труда" заключено в мае 2022 года. Кроме этого, ООО "Санаторий "Коралл" во времена эпидемии COVID-19 получил российской государственной поддержки на сумму около 20 тысяч долларов США.

По информации, полученной журналистами от источника на админгранице между материковой Украиной и Крымом, Наталья Щекина по меньшей мере дважды посещала оккупированный полуостров после 2014 года.

Так, журналисты нашли решение Арбитражного суда республики Крым в Симферополе, который рассматривал обращение Натальи Щекиной - уже после начала полномасштабного российского вторжения она просила признать собрание участников ООО "Санаторий "Коралл" недействительным и ликвидировать предприятие.

Также журналисты "Схем" получили протокол собрания от ноября 2014 года, на котором принималось решение о регистрации российского ООО "Санаторий "Коралл" в Крыму в "связи с приведением в соответствие с законодательством Российской Федерации". На нем есть подпись и Натальи Щекиной, и Фаины Тедеевой. Виктор Крейдич, как указано, отсутствовал.

В распоряжении журналистов есть еще один протокол общего собрания участников ООО "Санаторий "Коралл" с подписями Щекиной и Тедеевой - об изменениях в устав.

Журналисты пообщались с Юрием Пивоваровым, который значится директором и в украинском ООО "Санаторий "Коралл" и в российском ООО "Санаторий "Коралл". Именно его уполномочили на собрании в ноябре 2014 года подать пакет документов в российскую налоговую.

Он заявил, что Щекина и Тедеева были осведомлены о том, что в 2014 году компания перерегистрируется в соответствии с российским законодательством. "Они и владеют (российским предприятием - Ред.). Как бы мы без них это делали? Что это за чушь?", - возмутился Пивоваров.

Светлана Машкова, которая представилась адвокатом-представителем Натальи Щекиной, в свою очередь, назвала эти слова неправдивой информацией.

Журналисты "Схем" нашли подписи Тедеевой и Щекиной на документах украинских компаний. Визуально могут показаться сходными, но для профессионального сравнения, сообщили журналистам эксперты, нужны не сканы, а оригиналы документов и юридическое значение может доказать только официальная заказанная украинскими правоохранителями экспертиза.

При этом не все учредители российской фирмы признают себя учредителями: мол, документы подделали. А бывшая жена экс-регионала Фаина Тадеева допускает, что могла подписывать какие-то документы по просьбе своего мужа. В том числе и по регистрации бизнеса по российским законам на оккупированном полуострове.