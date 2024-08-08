Лукашенко поразмышлял о последствиях краха России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если в войне против Украины упадет страна-агрессор Россия, то якобы в эту ситуацию будут втянуты все страны СНГ.

Источник: белорусское госиздание Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНД

Детали: Он призвал участников к единству и сотрудничеству.

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Прямая речь Лукашенко: "Может сложиться ситуация так, что любое из нас – государство – без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия – мы в эту воронку все будем втянуты".

Детали: Он вспомним российскую войну против Украины и пожаловался, что из-за этого некоторые страны пытаются уйти от "созданного в советские времена тренда развития", чтобы не подпасть под санкции, как подпала Россия за свою агрессию.

Прямая речь Лукашенко: "В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО (так россияне и Лукашенко называют российскую войну против Украины – ред.) в Украине, что многие – и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, – начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые (думают – ред.): "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого".

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Лукашенко отметил, что никто не знает, что будет "завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью".

"А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе", – подытожил самопровозглашенный белорусский президент.

Почему это важно: Россия вторгалась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

Почувствовав, что достичь победы не удастся, Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.

Несмотря на огромное количество оружия и техники российская армия несет большие потери. А по состоянию на начало августа − за более, чем 10 лет войны и более чем 2 года полномасштабного вторжения − оккупанты не смогли достичь даже малейшей стратегической победы − выхода на границы Донецкой и Луганской областей. В городах и селах на востоке Украины продолжаются бои за каждую улицу и дом. Оккупанты пытаются искать оружие и наемников в других странах.

Путин в своих спичах и заявлениях продолжает искажать реальность, пытаясь предствить жертвой Россию, при этом ищет поддержки у Китая и в Северной Кореи. В частности в КНДР покупает ракеты, которые запускает по мирным населенным пунктам Украины.

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