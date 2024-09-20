Россия месяцами ожидала операцию ВСУ в Курской области и готовилась к ней – The Guardian

Российское военное командование предполагало, что Украина может начать свою операцию в Курской области РФ и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению, пишет The Guardian со ссылкой на документы, которые украинская армия изъяла из оставленных российских позиций в этом регионе.

Источник: The Guardian

Детали: Издание пишет, что его журналисты в конце августа встретились с украинским спецназом, который захватил российские документы. Среди изъятого из зданий в Курской области – российские документы МВД, ФСБ и армии. Журналисты имели возможность просмотреть их и сфотографировать.

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Издание отмечает, что не смогло самостоятельно проверить подлинность документов, но при этом подчеркивает, что "они имеют признаки настоящей российской армейской коммуникации".

Эти российские документы содержат многомесячные предупреждения о возможном наступлении украинских войск, а также свидетельствуют об обеспокоенности относительно морального духа российских военных.

Некоторые из документов – это распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, а другие – рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, тогда как самые свежие документы – всего за шесть недель до того, как Украина начала наступление на Курскую область 6 августа.

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Документы в основном происходят из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, в частности из второй роты его 17-го батальона.

"Наступление Украины на Курщину застало врасплох западных партнеров Киева и многих представителей украинской элиты, поскольку планированием операции занималось очень небольшое количество людей. Но российские военные документы содержат многомесячные предупреждения о возможном вторжении в этот район и попытке захватить Суджу, город с населением 5 000 жителей, который уже более месяца находится под украинским контролем", – пишет The Guardian.

В частности, о "возможности прорыва на государственной границе" со стороны украинских вооруженных формирований говорилось еще в сообщении от 4 января. Тогда же российским войскам приказывали усилить учения для подготовки к отражению любого нападения.

19 февраля командиров российских подразделений предупредили о планах Украины относительно "быстрого прорыва из Сумской области вглубь российской территории на глубину до 80 км с целью создания четырехдневного "коридора" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике".

В середине марта российские пограничные подразделения получили приказ усилить оборонительные рубежи и "организовать дополнительные занятия" в рамках подготовки к трансграничной атаке со стороны Украины.

"В середине июня было более конкретное предупреждение об украинских планах "в направлении Юнаковка – Суджа, с целью взятия под контроль Суджи", что действительно произошло в августе. Также было предусмотрено, что Украина попытается разрушить мост через реку Сейм, чтобы прервать российские линии снабжения в регионе, что впоследствии и произошло. В июньском документе сетовали на то, что российские подразделения, дислоцированные на фронте, "укомплектованы в среднем лишь на 60-70% и в основном состоят из резервистов со слабой подготовкой"", – пишет The Guardian.

Издание напоминает: когда 6 августа началось наступление украинских войск, то многие российские солдаты оставили свои позиции, и за неделю Украина полностью взяла под контроль Суджу. Также во время хаотичного отступления россиян украинские войска взяли в плен сотни солдат, многие из которых были срочниками.

The Guardian пишет, что полученные документы дают представление о российской тактике в течение последнего года. В одном из приказов говорилось о не необходимости создать окопы и позиции с макетами танков и манекенами солдат, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники. Также указывалось, что на эти позиции надо отправить несколько солдат, чтобы они разжигали костры ночью, ходили с факелами и перемещали время от времени манекены. Кроме того, россияне должны были создать радиопереговоры об этих позициях с целью их перехвата.

Издание подчеркивает, что пока непонятно, были ли такие позиции когда-либо созданы. Операторы украинских разведывательных беспилотников, которые работали в этом районе, сообщили Guardian, что не видели никаких доказательств существования таких позиций.

В марте в российских документах сообщалось, что участились случаи, когда украинские диверсионные группы маскировались для работы в тылу российских войск, надевая российскую форму. Чтобы предотвратить это, у российских командиров требовали ввести в войсках использование определенных опознавательных знаков "варианта №6", которые должны были крепиться с помощью прозрачной ленты.

Также эти документы свидетельствуют о серьезных проблемах с моральным духом россиян на фронте. В частности, в них упоминаются самоубийства российских солдат.

Кроме того, из них следует, что командиры российских подразделений получили указания обеспечить ежедневный просмотр солдатами российских государственных СМИ для поддержания их "психологического состояния".

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