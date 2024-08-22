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Украина окружает российские войска на Курщине и готовится к длительным боям – WSJ

Ирина БалачукЧетверг, 22 августа 2024, 11:59
Украина окружает российские войска на Курщине и готовится к длительным боям – WSJ
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские войска заявили, что движутся к окружению примерно 3000 российских военных, которые прижаты к реке в Курской области России в то время, как Украина разрушает мосты и переправы, пишет The Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Детали: Для нанесения ударов по мостам украинские военные использовали ракетные комплексы Himars, предоставленные США, а также беспилотники с взрывными устройствами.

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Дословно WSJ: "Операция Украины от 6 августа поставила в неудобное положение президента России Владимира Путина, взяв под контроль десятки городов и сел на территории, большей той, которую Россия захватила за год наступательных действий в Украине. Силы Киева сейчас расширяют свой контроль вдоль границы и наносят удары по российским путям снабжения, в то время как Москва усиливает контратаки с использованием массированных планерных бомб и войск, которые стягивает из Украины и других частей России".

Детали: Военный стратег и генерал-майор в отставке австралийской армии Мик Райан считает, что в Курской области РФ Украина не стремится к более глубокому продвижению, которое было бы легче отрезать, а вместо этого увеличивает ширину своей операции в России.

"Они удерживают более защищенную местность, которая ближе к Украине и которую легче поддерживать", – сказал Райан.

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В то же время издание считает, что для России возвращение контроля над всей Курской областью может быть второстепенной целью по отношению к более стратегической – продвижение вглубь Донецкой области, которую Путин объявил частью России.

Несмотря на то, что Москва мобилизует около 25 000 мужчин ежемесячно, она страдает от нехватки опытных солдат, необходимых для вытеснения украинцев.

Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая считает, что в Москве нет особой паники вокруг ситуации в Курской области, потому что Путин считает, что наступление Украины не имеет большого влияния на его более широкий стратегический расчет, который заключается в том, чтобы захватить всю Донетчину, привести к падению украинской власти и облегчить путь к переговорам, выгодным России.

"Если он не найдет военного решения, это (удерживание украинскими войсками части Курской области РФ – ред.) может длиться месяцами или годами. И люди в Москве уже привыкли к этой мысли", – считает Становая.

"Тем не менее, украинская операция нанесла удар по обещанию Путина, что война, которую он называет "специальной военной операцией", будет ограничена Украиной и будет иметь минимальное влияние на жизнь рядовых россиян. Некоторые представители украинского военного командования уже давно утверждают, что заставить россиян почувствовать войну должно быть ключевой частью стратегии Киева, поскольку это усиливает давление на Путина с целью заставить его прекратить войну", – пишет WSJ.

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Предыстория: 

Курская область война
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