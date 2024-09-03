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Зеленский: Украина планирует удерживать территории Курской области в течение "неограниченного времени"

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 23:45
Зеленский: Украина планирует удерживать территории Курской области в течение неограниченного времени
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области РФ, пока кремлевский лидер Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News

Детали: Глава государства заявил, что Украина планирует удерживать захваченные российские территории в течение "неограниченного времени" - пытаясь заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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По его словам, удерживание этой территории является неотъемлемой частью "плана победы". "Пока что она нам нужна", - сказал Зеленский, но добавил, что в целом Украине „не нужна российская земля" и она "не хочет нести туда наш украинский образ жизни".

При этом Зеленский сказал, что не может обсуждать, планируют ли ВСУ попытаться захватить больше территории РФ.

Прямая речь: "Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности".

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Детали: Также Зеленский заявил, что даже администрация президента США Джо Байдена не знала о Курской операции, и та держалась в строгом секрете внутри самой Украины.

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Курская область ЗеленскийвойнаПутин
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