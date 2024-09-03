Зеленский: Украина планирует удерживать территории Курской области в течение "неограниченного времени"
ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области РФ, пока кремлевский лидер Владимир Путин не сядет за стол переговоров.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News
Детали: Глава государства заявил, что Украина планирует удерживать захваченные российские территории в течение "неограниченного времени" - пытаясь заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.
По его словам, удерживание этой территории является неотъемлемой частью "плана победы". "Пока что она нам нужна", - сказал Зеленский, но добавил, что в целом Украине „не нужна российская земля" и она "не хочет нести туда наш украинский образ жизни".
При этом Зеленский сказал, что не может обсуждать, планируют ли ВСУ попытаться захватить больше территории РФ.
Прямая речь: "Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности".
Детали: Также Зеленский заявил, что даже администрация президента США Джо Байдена не знала о Курской операции, и та держалась в строгом секрете внутри самой Украины.
Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
Предыстория:
- Операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. А днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных. Позже 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.