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Галицкие десантники показали, как прорвали линию обороны на Курщине и взяли полсотни пленных

Ирина БалачукПятница, 16 августа 2024, 08:38
Галицкие десантники показали, как прорвали линию обороны на Курщине и взяли полсотни пленных
Россияне сдаются в плен. Скриншот из видео

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.

Источник: 80 ОДШБр в Facebook

Дословно бригада: "Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники.

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Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение – вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы".

Детали: Галицкие десантники отметили, что они советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.

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Предыстория: 

Курская область война
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