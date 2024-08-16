Галицкие десантники показали, как прорвали линию обороны на Курщине и взяли полсотни пленных

Россияне сдаются в плен. Скриншот из видео

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.

Источник: 80 ОДШБр в Facebook

Дословно бригада: "Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники.

Реклама:

Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение – вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы".

Детали: Галицкие десантники отметили, что они советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше

Предыстория: