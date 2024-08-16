Галицкие десантники показали, как прорвали линию обороны на Курщине и взяли полсотни пленных
80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.
Источник: 80 ОДШБр в Facebook
Дословно бригада: "Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники.
Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение – вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы".
Детали: Галицкие десантники отметили, что они советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.
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Предыстория:
- Ранее десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Российские власти проводят эвакуацию из приграничных районов Курской области.
- Минреинтеграции предлагает жителям Курщины помощь в эвакуации на территорию Украины.
- 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области есть продвижение на 1-2 км.
- Президент Владимир Зеленский поднял вопрос создания военных комендатур в Курской области РФ.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. Днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.