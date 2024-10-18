В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.

Источник: Yonhap

Детали: Это первое широкомасштабное развертывание северокорейских сухопутных войск, которое, как ожидается, будет иметь значительные последствия для безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и за ее пределами.

Реклама:

В национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что она "обнаружила перевозку северокорейского спецназа на российскую территорию с помощью российских военно-морских транспортных кораблей". Это подтверждает начало северокорейского военного участия.

По данным разведки Южной Кореи, 1500 северокорейских военнослужащих уже перевезены во Владивосток из районов вокруг Чхончжина, Хамхуна и Мусудана с помощью 4 десантных кораблей и 3 кораблей сопровождения РФ. Ожидается, что вторая транспортная операция состоится в ближайшее время.

"Ожидается, что Северная Корея отправит на войну в Украину около 12 000 военнослужащих, включая четыре бригады своих элитных сил специальных операций, 11-ю армейскую группу и так называемый "Штормовой корпус", - сообщил источник в разведке Южной Кореи.

РЕКЛАМА:

Войска КНДР в России сейчас дислоцируются на российских военных базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.

Ожидается, что они будут отправлены на фронт, как только завершат акклиматизационную подготовку.

Им выдали российскую военную форму и оружие российского производства, а также фальшивые удостоверения жителей Якутии-Бурятии в Сибири, которые внешне напоминают северокорейцев.

В то же время в разведке не предоставили никаких разведывательных данных, которые бы подтверждали утверждение о развертывании войск.

Также там не уточнили, располагают ли информацией о том, принимали ли северокорейские войска участие в боевых действиях.

В то же время в Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Северная Корея, вероятно, предоставила России гражданский персонал, а не отправила свои войска для участия в войне против Украины.

Предыстория: