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В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи

Алена МазуренкоПятница, 18 октября 2024, 14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
фото: getty images

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.

Источник: Yonhap

Детали: Это первое широкомасштабное развертывание северокорейских сухопутных войск, которое, как ожидается, будет иметь значительные последствия для безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и за ее пределами.

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В национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что она "обнаружила перевозку северокорейского спецназа на российскую территорию с помощью российских военно-морских транспортных кораблей". Это подтверждает начало северокорейского военного участия.

По данным разведки Южной Кореи, 1500 северокорейских военнослужащих уже перевезены во Владивосток из районов вокруг Чхончжина, Хамхуна и Мусудана с помощью 4 десантных кораблей и 3 кораблей сопровождения РФ. Ожидается, что вторая транспортная операция состоится в ближайшее время.

 

"Ожидается, что Северная Корея отправит на войну в Украину около 12 000 военнослужащих, включая четыре бригады своих элитных сил специальных операций, 11-ю армейскую группу и так называемый "Штормовой корпус", - сообщил источник в разведке Южной Кореи.

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Войска КНДР в России сейчас дислоцируются на российских военных базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.

Ожидается, что они будут отправлены на фронт, как только завершат акклиматизационную подготовку.

Им выдали российскую военную форму и оружие российского производства, а также фальшивые удостоверения жителей Якутии-Бурятии в Сибири, которые внешне напоминают северокорейцев.

В то же время в разведке не предоставили никаких разведывательных данных, которые бы подтверждали утверждение о развертывании войск.

Также там не уточнили, располагают ли информацией о том, принимали ли северокорейские войска участие в боевых действиях.

В то же время в Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Северная Корея, вероятно, предоставила России гражданский персонал, а не отправила свои войска для участия в войне против Украины.

 

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 12 октября ISW сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину. 
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины.
  • 14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.
  • 16 октября Зеленский добавил, что Северная Корея поставляет России также людей, которые должны работать на российских заводах.
  • 17 октября Зеленский уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

КНДРЮжная КореяРосcияВооруженные силы
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