"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены

18 ноября ливанская террористическая группировка "Хезболла" осуществила ракетный обстрел Израиля. Обломки ракеты упали на пригород Тель-Авива, ранив пятерых гражданских.

Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Детали: По словам медиков, ранения в районах Бней-Брак и Рамат-Ган получили пять человек. Состояние 54-летней женщины врачи оценивают как тяжелое, еще один человек находится в среднем состоянии. Три человека получили легкие ранения. Все пострадавшие получили осколочные ранения.

BREAKING: A Hezbollah rocket directly hit Ramat Gan in Central Israel. The rocket did not hit anywhere near a military base.



Hezbollah continues to target Israeli civilians and the world continues to be silent. pic.twitter.com/cZ5ispcdIy