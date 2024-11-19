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"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены

Иван ДьяконовВторник, 19 ноября 2024, 02:15
Хезболла нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
Фото: The Times of Israel

18 ноября ливанская террористическая группировка "Хезболла" осуществила ракетный обстрел Израиля. Обломки ракеты упали на пригород Тель-Авива, ранив пятерых гражданских.

Источник: The Times of IsraelЦАХАЛ

Детали: По словам медиков, ранения в районах Бней-Брак и Рамат-Ган получили пять человек. Состояние 54-летней женщины врачи оценивают как тяжелое, еще один человек находится в среднем состоянии. Три человека получили легкие ранения. Все пострадавшие получили осколочные ранения.

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Дословно ЦАХАЛ: "Во время атаки с территории Ливана была выпущена одна ракета, которую успешно перехватила система противовоздушной обороны. 

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Детали: Несмотря на перехват, обломки ракеты упали между двумя пригородами Тель-Авива, что вызвало пожар и повреждения зданий и транспортных средств.

Предыстория:

  • 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".
  • 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.
  • 13 октября "Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками: пострадали почти 70 человек.
  • 15 октября ЦАХАЛ заявил о 115 снарядах, которыми "Хезболла" атаковала израильскую территорию из Ливана.
  • 3 ноября террористы группировки "Хезболла" осуществили удар около 100 снарядами по территории Израиля из Ливана.

ИзраильтерроризмЛиван
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