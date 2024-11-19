"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
18 ноября ливанская террористическая группировка "Хезболла" осуществила ракетный обстрел Израиля. Обломки ракеты упали на пригород Тель-Авива, ранив пятерых гражданских.
Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ
Детали: По словам медиков, ранения в районах Бней-Брак и Рамат-Ган получили пять человек. Состояние 54-летней женщины врачи оценивают как тяжелое, еще один человек находится в среднем состоянии. Три человека получили легкие ранения. Все пострадавшие получили осколочные ранения.
BREAKING: A Hezbollah rocket directly hit Ramat Gan in Central Israel. The rocket did not hit anywhere near a military base.— Eyal Yakoby (@EYakoby) November 18, 2024
Hezbollah continues to target Israeli civilians and the world continues to be silent. pic.twitter.com/cZ5ispcdIy
Дословно ЦАХАЛ: "Во время атаки с территории Ливана была выпущена одна ракета, которую успешно перехватила система противовоздушной обороны.
Детали: Несмотря на перехват, обломки ракеты упали между двумя пригородами Тель-Авива, что вызвало пожар и повреждения зданий и транспортных средств.
Предыстория:
- 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".
- 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.
- 13 октября "Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками: пострадали почти 70 человек.
- 15 октября ЦАХАЛ заявил о 115 снарядах, которыми "Хезболла" атаковала израильскую территорию из Ливана.
- 3 ноября террористы группировки "Хезболла" осуществили удар около 100 снарядами по территории Израиля из Ливана.