Зеленский на предложение Путина о дуэли "Орешника" и ПВО: Имеем дело с отморозками

Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на "предложение" российского правителя Владимира Путина о "технологической дуэли" российской ракеты "Орешник" и ПВО западных образцов в Украине, отметив, что это слова неадекватного человека.

Источник: глава государства на пресс-конференции в Брюсселе

Прямая речь: "Вы видите с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит: "Мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пусть поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки".

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