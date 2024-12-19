Зеленский на предложение Путина о дуэли "Орешника" и ПВО: Имеем дело с отморозками
Четверг, 19 декабря 2024, 16:07
Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на "предложение" российского правителя Владимира Путина о "технологической дуэли" российской ракеты "Орешник" и ПВО западных образцов в Украине, отметив, что это слова неадекватного человека.
Источник: глава государства на пресс-конференции в Брюсселе
Прямая речь: "Вы видите с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит: "Мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пусть поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки".
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Предыстория:
- По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
- 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.
- 28 ноября Путин заявил о якобы начале серийного производства системы "Орешник". Лидер Кремля сказал, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".