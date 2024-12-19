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Зеленский нецензурно высказался о Путине, который предлагает "дуэль" с "Орешником"

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 декабря 2024, 19:52
Зеленский нецензурно высказался о Путине, который предлагает дуэль с Орешником
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) нецензурно ответил на идею лидера РФ Владимира Путина о "дуэли" российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО над Киевом.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Детали: На опубликованном видео Путин предложил "высокотехнологичную дуэль": "Пусть соберут все [западные] системы ПВО и ПРО, выберут объект – например, в Киеве, а мы ударим "Орешником" и посмотрим, что произойдет".

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"Люди гибнут, а ему "интересно"... Доб****б", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал Путина "старым сумасшедшим кретином".

Напомним: В феврале 2024 года Президент США Джо Байден назвал Путина "помешанным сукиным сыном" во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско.

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Предыстория:

  • По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
  • 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
  • Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.
  • 28 ноября Путин заявил о якобы начале серийного производства системы "Орешник". Лидер Кремля сказал, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".

ЗеленскийПутин
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