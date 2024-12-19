Зеленский нецензурно высказался о Путине, который предлагает "дуэль" с "Орешником"

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) нецензурно ответил на идею лидера РФ Владимира Путина о "дуэли" российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО над Киевом.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Детали: На опубликованном видео Путин предложил "высокотехнологичную дуэль": "Пусть соберут все [западные] системы ПВО и ПРО, выберут объект – например, в Киеве, а мы ударим "Орешником" и посмотрим, что произойдет".

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"Люди гибнут, а ему "интересно"... Доб****б", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал Путина "старым сумасшедшим кретином".

Напомним: В феврале 2024 года Президент США Джо Байден назвал Путина "помешанным сукиным сыном" во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско.

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