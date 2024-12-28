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На Западе возмущены роликом россиян, где ПВО сбивает Санту

Иван Дьяконов, Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 09:40
На Западе возмущены роликом россиян, где ПВО сбивает Санту
скриншот с видео

На фоне трагедии со сбитием российскими ПВО пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Грозном, россияне выпустили праздничное видео, в котором Санта Клаус становится "жертвой" российской противовоздушной обороны. Запад отреагировал возмущением.

Источник: X (Twitter)

Детали: 27 декабря в прокремлевских Telegram-каналах обнародовали праздничное новогоднее видео, в котором российский Дед Мороз руководит военной операцией по "уничтожению" Санты Клауса.

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"Поскольку человеческая жизнь ничего не стоит для россиян, сбить Санту (и Azeri Air) это смешно. Праздничное видео циркулируется Москвой", – написал в соцсети X бывший полковник ВВС США Джеффри Фишер.

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"С MH-17, а теперь Embraer 190, российская противовоздушная оборона должна сделать сбивание Санты своим фирменным рекламным роликом. Россия также должна рассмотреть возможность определения Иисуса иностранным агентом, он идеально вписывается в их закон об иностранных агентах", – пишет журналистка Голоса Америки Фатима Тлис, которая работает над развенчанием российской дезинформации.

Предыстория: 

  • 25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
  • Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что свидетельства очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане, свидетельствуют о применении оружия.

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