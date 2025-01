На Западе возмущены роликом россиян, где ПВО сбивает Санту

На фоне трагедии со сбитием российскими ПВО пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Грозном, россияне выпустили праздничное видео, в котором Санта Клаус становится "жертвой" российской противовоздушной обороны. Запад отреагировал возмущением.

Источник: X (Twitter)

Детали: 27 декабря в прокремлевских Telegram-каналах обнародовали праздничное новогоднее видео, в котором российский Дед Мороз руководит военной операцией по "уничтожению" Санты Клауса.

Реклама:

"Поскольку человеческая жизнь ничего не стоит для россиян, сбить Санту (и Azeri Air) это смешно. Праздничное видео циркулируется Москвой", – написал в соцсети X бывший полковник ВВС США Джеффри Фишер.

Because human life is worthless to Russians, shooting down Santa (and Azeri Air) is funny.



A holiday video circulating Moscow. pic.twitter.com/wNBBcA8HPh