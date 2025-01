На Заході обурені роликом росіян, де ППО збиває Санту

На тлі трагедії зі збиттям російськими ППО пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній" в Грозному, росіяни випустили святкове відео, у якому Санта Клаус стає "жертвою" російської протиповітряної оборони. Захід відреагував обуренням.

Деталі: 27 грудня у прокремлівських Telegram-каналах оприлюднили святкове новорічне відео, в якому російський Дід Мороз керує військовою операцією зі "знищення" Санти Клауса.

"Оскільки людське життя нічого не варте для росіян, збити Санту (і Azeri Air) це смішно. Святкове відео циркулюється Москвою", – написав у соцмережі X колишній полковник ВПС США Джеффрі Фішер.

Because human life is worthless to Russians, shooting down Santa (and Azeri Air) is funny.



