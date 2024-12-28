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На Заході обурені роликом росіян, де ППО збиває Санту

Іван Д'яконов, Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 09:40
На Заході обурені роликом росіян, де ППО збиває Санту
скриншот з відео

На тлі трагедії зі збиттям російськими ППО пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній" в Грозному, росіяни випустили святкове відео, у якому Санта Клаус стає "жертвою" російської протиповітряної оборони. Захід відреагував обуренням.

Джерело: X (Twitter)

Деталі: 27 грудня у прокремлівських Telegram-каналах оприлюднили святкове новорічне відео, в якому російський Дід Мороз керує військовою операцією зі "знищення" Санти Клауса.

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"Оскільки людське життя нічого не варте для росіян, збити Санту (і Azeri Air) це смішно. Святкове відео циркулюється Москвою", – написав у соцмережі X колишній полковник ВПС США Джеффрі Фішер.

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"З MH-17, а тепер Embraer 190, російська протиповітряна оборона повинна зробити збиття Санти своїм фірмовим рекламним роликом. Росія також повинна розглянути можливість визначення Ісуса іноземним агентом, він ідеально вписується в їхній закон про іноземних агентів", – пише журналістка Голосу Америки Фатіма Тліс, яка працює над розвінчанням російської дезінформації.

Передісторія: 

  • 25 грудня літак Embraer 190 авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
  • Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані, свідчать про застосування зброї.

Росіяпропаганда
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