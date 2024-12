Сирийские повстанцы заявили о полном освобождении города Хомс

Главная повстанческая группа Сирии объявила об освобождении города Хомс. Событие произошло через два дня после захвата города Хама, расположенного к северу от Хомса.

Источник: CNN со ссылкой на заявление спикера подполковника Хасана Абдель Гани

Прямая речь спикера: "Город Хомс полностью освобожден".

Детали: Заявление сделано всего через два дня после захвата повстанцами города Хама к северу от Хомса и чуть более чем через неделю после захвата Алеппо. В то же время другие группы повстанцев, находящихся на юге Сирии говорят, что работают над окружением Дамаска.

На видео из города видно, как местные жители выходят на улицы, чтобы праздновать освобождение города.

