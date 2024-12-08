Сирийские повстанцы заявили о полном освобождении города Хомс

Главная повстанческая группа Сирии объявила об освобождении города Хомс. Событие произошло через два дня после захвата города Хама, расположенного к северу от Хомса.

Источник: CNN со ссылкой на заявление спикера подполковника Хасана Абдель Гани

Прямая речь спикера: "Город Хомс полностью освобожден".

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Детали: Заявление сделано всего через два дня после захвата повстанцами города Хама к северу от Хомса и чуть более чем через неделю после захвата Алеппо. В то же время другие группы повстанцев, находящихся на юге Сирии говорят, что работают над окружением Дамаска.

На видео из города видно, как местные жители выходят на улицы, чтобы праздновать освобождение города.

People in #Homs toppling down the statue of Assad

What a historic moment…

The city is bursting with joy

Still in disbelief pic.twitter.com/dN6NFI0lz1 РЕКЛАМА: December 7, 2024

На другом видео можно увидеть, как люди срывают плакаты с изображением сирийского президента Башара Асада.

Обновлено: Позже повстанцы заявили, что в течение суток освободили четыре города: Дараа, Кунейтра, Сувейда и Хомс.

Справочно: Конфликт включает правительственные силы президента Башара аль-Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, сирийско-курдские формирования, поддерживаемые США, а также различные повстанческие группы, которые поддерживает Турция.

Линия фронта в сирийском конфликте оставалась неизменной с 2020 года, когда правительственные силы, при поддержке российской авиации и иранских ополченцев, вернули контроль над большинством территорий Сирии.

Предыстория: