Германия запретила въезд 9 гражданам Грузии причастных к насилию над демонстрантами

Германия ввела запрет на въезд девяти гражданам Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами.

Источник: Министерство иностранных дел Германии в социальной сети X

Дословно: "Сегодня Германия ввела запрет на въезд девяти людям, которые несут основную ответственность за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его. Ситуация в Грузии остается тревожной".

Today, 🇩🇪 has issued entry bans for 9 people mainly responsible for the violence against protesters and opposition members in #Georgia. The right to protest peacefully is one of the universal human rights - it is our responsibility to protect it. 1/2