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Германия запретила въезд 9 гражданам Грузии причастных к насилию над демонстрантами

Иван ДьяконовСреда, 1 января 2025, 01:08
Германия запретила въезд 9 гражданам Грузии причастных к насилию над демонстрантами
Фото: Getty Images

Германия ввела запрет на въезд девяти гражданам Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами. 

Источник: Министерство иностранных дел Германии в социальной сети X

Дословно: "Сегодня Германия ввела запрет на въезд девяти людям, которые несут основную ответственность за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его. Ситуация в Грузии остается тревожной".

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Предыстория: 

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  • Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции в совместном заявлении 31 декабря в очередной раз осудили акты насилия против мирных демонстрантов, СМИ и лидеров оппозиции, произошедшие в течение последних недель.
  • Они добавили, что будут выполнять решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и рассмотрят "дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне".
  • Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.
  • Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты. 

ГрузиясанкцииГермания
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