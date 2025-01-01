Германия запретила въезд 9 гражданам Грузии причастных к насилию над демонстрантами
Германия ввела запрет на въезд девяти гражданам Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами.
Источник: Министерство иностранных дел Германии в социальной сети X
Дословно: "Сегодня Германия ввела запрет на въезд девяти людям, которые несут основную ответственность за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его. Ситуация в Грузии остается тревожной".
Today, 🇩🇪 has issued entry bans for 9 people mainly responsible for the violence against protesters and opposition members in #Georgia. The right to protest peacefully is one of the universal human rights - it is our responsibility to protect it. 1/2— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 31, 2024
Предыстория:
- Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции в совместном заявлении 31 декабря в очередной раз осудили акты насилия против мирных демонстрантов, СМИ и лидеров оппозиции, произошедшие в течение последних недель.
- Они добавили, что будут выполнять решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и рассмотрят "дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне".
- Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.
- Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.