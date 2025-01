Німеччина заборонила в’їзд 9 громадянам Грузії причетних до насильства над демонстрантами

Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'ятьом громадянам Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами.

Джерело: Міністерство закордонних справ Німеччини у соціальній мережі X

Дослівно: "Сьогодні Німеччина ввела заборону на в’їзд дев’ятьом людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів і представників опозиції в Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов’язані захищати його. Ситуація в Грузії залишається тривожною".

Реклама:

Today, 🇩🇪 has issued entry bans for 9 people mainly responsible for the violence against protesters and opposition members in #Georgia. The right to protest peacefully is one of the universal human rights - it is our responsibility to protect it. 1/2