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Німеччина заборонила в’їзд 9 громадянам Грузії причетних до насильства над демонстрантами

Іван Д'яконовСереда, 1 січня 2025, 01:08
Німеччина заборонила в’їзд 9 громадянам Грузії причетних до насильства над демонстрантами
Фото: Getty Images

Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'ятьом громадянам Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами. 

Джерело: Міністерство закордонних справ Німеччини у соціальній мережі X

Дослівно: "Сьогодні Німеччина ввела заборону на в’їзд дев’ятьом людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів і представників опозиції в Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов’язані захищати його. Ситуація в Грузії залишається тривожною".

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Передісторія: 

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  • Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у спільній заяві 31 грудня вкотре засудили акти насильства проти мирних демонстрантів, ЗМІ та лідерів опозиції, що відбулися протягом останніх тижнів.
  • Вони додали, що будуть виконувати рішення ЄС про скасування безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів і розглянуть "додаткові заходи на рівні ЄС і на національному рівні".
  • Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.
  • Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати. 

ГрузіясанкціїНімеччина
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