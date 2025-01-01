Німеччина заборонила в’їзд 9 громадянам Грузії причетних до насильства над демонстрантами
Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'ятьом громадянам Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами.
Джерело: Міністерство закордонних справ Німеччини у соціальній мережі X
Дослівно: "Сьогодні Німеччина ввела заборону на в’їзд дев’ятьом людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів і представників опозиції в Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов’язані захищати його. Ситуація в Грузії залишається тривожною".
Today, 🇩🇪 has issued entry bans for 9 people mainly responsible for the violence against protesters and opposition members in #Georgia. The right to protest peacefully is one of the universal human rights - it is our responsibility to protect it. 1/2— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 31, 2024
Передісторія:
- Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у спільній заяві 31 грудня вкотре засудили акти насильства проти мирних демонстрантів, ЗМІ та лідерів опозиції, що відбулися протягом останніх тижнів.
- Вони додали, що будуть виконувати рішення ЄС про скасування безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів і розглянуть "додаткові заходи на рівні ЄС і на національному рівні".
- Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.
- Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.