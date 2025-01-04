В России взорвали командира, причастного к удару по селу Гроза на Харьковщине – ГУР
По данным украинской разведки, в результате взрыва, произошедшего 3 января в городе Шуя Ивановской области РФ тяжело ранен российский командир Константин Нагайко, причастный к удару по кафе в селе Гроза на Харьковщине в 2023 году, когда погибло 59 гражданских украинцев.
Источник: Главное управление разведки МО Украины
Детали: По данным ГУР, 3 января в городе Шуя произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович. В то время он находился на дежурстве в своей воинской части.
У Нагайко множественные осколочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга – ему сделали трепанацию черепа. По данным ГУР, в российской 112-й ракетной бригаде "ходят подавленные слухи", что шансов Нагайко почти нет, его состояние – критическое.
Как отмечает ГУР, капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе Свободный Амурской области России. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.
Непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
Дословно: "В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района – 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них – восьмилетний мальчик".
Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному. Было идентифицировано 59 жертв удара.
- Служба безопасности Украины "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.
- Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста". В Национальной полиции Украины опровергли слова Небензи о "неонацистах" в Грозе.
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