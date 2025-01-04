В России взорвали командира, причастного к удару по селу Гроза на Харьковщине – ГУР

По данным украинской разведки, в результате взрыва, произошедшего 3 января в городе Шуя Ивановской области РФ тяжело ранен российский командир Константин Нагайко, причастный к удару по кафе в селе Гроза на Харьковщине в 2023 году, когда погибло 59 гражданских украинцев.

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Детали: По данным ГУР, 3 января в городе Шуя произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович. В то время он находился на дежурстве в своей воинской части.

Реклама:

У Нагайко множественные осколочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга – ему сделали трепанацию черепа. По данным ГУР, в российской 112-й ракетной бригаде "ходят подавленные слухи", что шансов Нагайко почти нет, его состояние – критическое.

Как отмечает ГУР, капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе Свободный Амурской области России. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

РЕКЛАМА:

Дословно: "В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района – 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них – восьмилетний мальчик".

Предыстория:

Читайте также: В результате ракетного удара по Грозе погибли молодые супруги: что известно о трагедии

"Ребеночек в морге лежит. Не знаем, наш ли он". Как село Гроза переживает массовое убийство и готовится к захоронению жертв россиян