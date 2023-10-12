Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
Правоохранители установили личности всех 59 погибших в результате российского удара по селу Гроза 5 октября.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Клименко: "Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе на Харьковщине. 59 человек убили россияне прямым попаданием Искандера в селе Гроза. Все жертвы − местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все − гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений".
Детали: По его словам, 19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Для этого в течение 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадения фрагментов.
Клименко уточнил, что одного из погибших − 60-летнего мужчину − криминалисты установили по 20-ти частям тела.
Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.
Пресс-секретарь МВД уточнила УП, что от удара по Грозе погибли именно 59 человек, а не 56, как ранее сообщили областные власти. Еще 5 пострадавших, по ее словам, находятся в больницах.
Что было раньше: Служба безопасности Украины сообщила, что "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.
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Передісторія:
- 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
- Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.
- Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав мотивом удару по Грозі те, що там був похорон нібито "високопоставленого українського націоналіста".
- 10 жовтня стало відомо, що криміналісти ідентифікували 53 загиблих під час ракетного удару по Грозі, але кількість жертв може ще зрости.