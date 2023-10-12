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Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД

Ирина БалачукЧетверг, 12 октября 2023, 13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
Мужчина возле тел погибших в Грозе 5 октября. Фото из Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области

Правоохранители установили личности всех 59 погибших в результате российского удара по селу Гроза 5 октября.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Клименко: "Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе на Харьковщине. 59 человек убили россияне прямым попаданием Искандера в селе Гроза. Все жертвы − местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все − гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений".

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Детали: По его словам, 19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Для этого в течение 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадения фрагментов.

Клименко уточнил, что одного из погибших − 60-летнего мужчину − криминалисты установили по 20-ти частям тела.

Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей. 

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-секретарь МВД уточнила УП, что от удара по Грозе погибли именно 59 человек, а не 56, как ранее сообщили областные власти. Еще 5 пострадавших, по ее словам, находятся в больницах.

Что было раньше: Служба безопасности Украины сообщила, что "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

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"Дитинка у морзі лежить. Не знаєм, чи наша". Як село Гроза переживає масове вбивство та готується до поховання жертв росіян

Передісторія

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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