В полиции опровергли слова Небензи о "неонацистах" в Грозе

Руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов пояснил, что Андрей Козырь, тело которого перезахоранивали в селе Гроза, служил в рядах ВСУ и погиб в 2022 году.

Источник: Болвинов в комментарии "Радио Свобода"

Детали: Так в полиции отреагировали на слова постоянного представителя России в ООН Василия Небензи относительно российского ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области.

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Небензя заявил, что удар был во время похорон одного из якобы "высокопоставленных украинских националистов" и "в них участвовали многие его сообщники неонацисты".

Болвинов опроверг эти заявления и отметил, что Козырь погиб в 2022 году, а на его поминках собрались местные жители.

Прямая речь: "Он не был высокопоставленным чиновником и не занимал высокие ступени в ВСУ. Он был местным жителем и погиб возле Попасной.

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Все они погибли из-за российской ракеты. Это обычные люди. Пенсионеры, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые - гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего".

Предыстория:

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