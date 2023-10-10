В полиции опровергли слова Небензи о "неонацистах" в Грозе
Руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов пояснил, что Андрей Козырь, тело которого перезахоранивали в селе Гроза, служил в рядах ВСУ и погиб в 2022 году.
Источник: Болвинов в комментарии "Радио Свобода"
Детали: Так в полиции отреагировали на слова постоянного представителя России в ООН Василия Небензи относительно российского ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области.
Небензя заявил, что удар был во время похорон одного из якобы "высокопоставленных украинских националистов" и "в них участвовали многие его сообщники неонацисты".
Болвинов опроверг эти заявления и отметил, что Козырь погиб в 2022 году, а на его поминках собрались местные жители.
Прямая речь: "Он не был высокопоставленным чиновником и не занимал высокие ступени в ВСУ. Он был местным жителем и погиб возле Попасной.
Все они погибли из-за российской ракеты. Это обычные люди. Пенсионеры, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые - гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего".
Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.
- Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста".
- 10 октября стало известно, что криминалисты идентифицировали 53 погибших во время ракетного удара по Грозе, но количество жертв может еще возрасти.
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