Россия накануне переговоров атаковала 110-ю беспилотниками, 62 из них удалось уничтожить
Четверг, 15 мая 2025, 08:31
В ночь на 15 мая россияне атаковали Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 91 дрон не долетел до цели.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".
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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предыстория:
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- В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле 15 мая.
- Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессором.
- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.