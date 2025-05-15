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Россия накануне переговоров атаковала 110-ю беспилотниками, 62 из них удалось уничтожить

Ирина БалачукЧетверг, 15 мая 2025, 08:31
Россия накануне переговоров атаковала 110-ю беспилотниками, 62 из них удалось уничтожить
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 15 мая россияне атаковали Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 91 дрон не долетел до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предыстория:

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беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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