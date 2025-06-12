"Дома!" – появились видео с очередного обмена военнопленными
Четверг, 12 июня 2025, 19:48
СБУ и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов опубликовали видео с обмена пленными 12 июня.
Прямая речь Буданова: "Домой возвращаются пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны. Среди них – защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет".
Реклама:
Буданов показав відео з обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/k2HEALRCNC— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025
Детали: Буданов добавил, что в ближайшее время будет следующий этап обмена.
РЕКЛАМА:
СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/PZFEwKv1xe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- 9 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
- 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
- 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.
- Коордштаб подчеркивал: из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.