"Дома!" – появились видео с очередного обмена военнопленными

Фото - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

СБУ и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов опубликовали видео с обмена пленными 12 июня.

Источник: СБУ, Буданов

Прямая речь Буданова: "Домой возвращаются пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны. Среди них – защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет".

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Буданов показав відео з обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/k2HEALRCNC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025

Детали: Буданов добавил, что в ближайшее время будет следующий этап обмена.

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СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/PZFEwKv1xe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025

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