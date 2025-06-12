"Вдома!" – з’явились відео з чергового обміну військовополоненими
Четвер, 12 червня 2025, 19:48
СБУ та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов опублікували відео з обміну полоненими 12 червня.
Пряма мова Буданова: "Додому повертаються піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони. Серед них – оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки".
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Буданов показав відео з обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/k2HEALRCNC— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025
Деталі: Буданов додав, що найближчим часом буде наступний етап обміну.
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СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/PZFEwKv1xe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025
Передісторія:
- На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
- 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
- 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
- 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.
- Коордштаб наголошував: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.