"Вдома!" – з’явились відео з чергового обміну військовополоненими

Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

СБУ та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов опублікували відео з обміну полоненими 12 червня.

Джерело: СБУ, Буданов

Пряма мова Буданова: "Додому повертаються піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони. Серед них – оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки".

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Буданов показав відео з обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/k2HEALRCNC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025

Деталі: Буданов додав, що найближчим часом буде наступний етап обміну.

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СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня pic.twitter.com/PZFEwKv1xe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2025

Передісторія: