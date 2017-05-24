У слідства у справі Шеремета не було відео, яке мали журналісти

Офіційне слідство, що розслідує вбивство журналіста Павла Шеремета, не вилучало відео з камери спостереження, яке здобули журналісти і автори фільму "Вбивство Павла".

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в парламентській залі у середу, 24 травня.

"В слідстві була помилка. Вилучивши 201 камеру спостереження, ще одна – і, як виявилося, найважливіша, – камера не була вилучена", – сказав Луценко.

"Завдяки журналістам ці відеозйомки були опубліковані, шкода, що на цілий світ, а не слідству. Але ці плівки дуже важливі для слідства", – додав він.

Як відомо, журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під машину, в якій він їздив на роботу, – авто вибухнуло у центрі Києва близько 8 ранку, Шеремет отримав серйозні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці розслідують убивство як теракт, але ані виконавців, ані організаторів його досі не встановили. У них є декілька версій, ключова – професійна діяльність Шеремета.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" показали першу частину розслідування – документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше не відомі факти про вбивство Шеремета.

Завдяки відеозаписам із камер спостереження відомо, що вибухівку вночі заклала під сидіння водія жінка, її прикривав чоловік. Вони з'явилися поруч із місцем вибуху й вранці 20 липня.

Журналісти також встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати: Ігор Устименко у 2014 році працював у Службі безпеки України.

Проте в СБУ заявили, що Устименка звільнили ще у квітні 2014 року і що він не виконував жодних завдань СБУ під домом Шеремета у ніч перед трагедією.

15 травня Устименка допитали, але суть його свідчень поліція не розкрила.

Президента України Петро Порошенко не задоволений станом розслідування вбивства Шеремета.

У поліції визнали, що могли припуститися помилок при розслідуванні цієї резонансної справи.

Роман Кравець, УП