Найцікавіше: 2007. Тимошенко розповіла про любов білочки та зайчика 2008. Російські військові загубили ракету на кримському пляжі 2010. У Януковича замислилися про об'єднання "Нафтогазу" і "Газпрому"

2001, субота

На з'їзді Народного Руху України переобрали Геннадія Удовенка, який очолював партію після смерті В'ячеслава Чорновола. Син загиблого лідера НРУ Тарас Чорновіл, який підтримував іншу кандидатуру, заявив про намір вийти з рядів партії.

2003, понеділок

– Українські військові поїдуть до Іраку для участі у роботі міжнародного військового контингенту.

– Ситуація зі свободою слова в Україні в 2002 році погіршилася. Про це йдеться в звіті "Репортерів без кордонів". "В 2002 році в Україні загинув один журналіст, 2 були ув'язнені, 8 зазнали фізичного переслідування, 5 постійно отримують погрози, діяльності ЗМІ створюються численні перешкоди", - зазначено у звіті.

2005, четвер

Екс-міністр внутрішніх справ України Микола Білоконь, якого розшукують українські правоохоронці, знайшовся у Москві, де він проживає у власному житлі. Білоконя бачили з російським бізнесменом Максимом Курочкіним і екс-керівником Державного управління справами України Ігорем Бакаєм (їх обох також розшукують українські правоохоронці).

2006, п’ятниця

Росія не поспішає вирішувати питання базування Чорноморського флоту РФ у Криму і затягує проведення інвентаризації об'єктів ЧФ на півострові. В українському МЗС назвали нерезультативними два місяці переговорів в рамках роботи підкомісії "Україна-Росія". Але після інвентаризації українська сторона планує підняти тему підвищення орендної плати для російського флоту.

2007, субота

– "Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і питають: "Що нам робити? Ми білочка і зайчик створили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, ми білочка і зайчик?". А сова подивилася і каже: "Ні! Тому що ви обидва хлопчики". Так лідер БЮТ Юлія Тимошенко зіронізувала щодо ідеологічно несумісної коаліції Партії регіонів, СПУ та КПУ.

– Після того, як Партія регіонів погодилася на дострокові парламентські вибори, вона "зняла з порядку денного" питання щодо дострокових виборів президента, заявив "регіонал" Михайло Чечетов.

2008, понеділок

– Російські військові загубили в Криму ракету для ураження надводних і повітряних цілей противника. Українські прикордонники знайшли її на узбережжі між Алуштою і Судаком.

– Триває протистояння між президентом Ющенком та прем’єром Тимошенко навколо крісла голови Фонду держмайна (Кабмін призначив керувати Фондом Андрія Портнова, в президента не визнають цього рішення) та продажу пакету акцій Одеського припортового заводу (Кабмін виступає за продаж, Секретаріат президента – проти).

Голова Фонду Валентина Семенюк-Самсоненко заявляє, що всі необхідні документи, бази даних, а також печатка знаходяться в неї. Вона повернула гарантійний внесок російському підприємству, яке намагалося прийняти участь в конкурсі з продажу акцій Одеського заводу.

2009, вівторок

Президент Віктор Ющенко заборонив державним і комунальним установам охорони здоров'я надавати платні послуги пацієнтам, а також використовувати благодійні внески й пожертви для виплати зарплати працівникам бюджетних установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соцзахисту, культури, науки, спорту і фізичного виховання.

2010, середа

– Українська влада буде вивчати пропозицію російського прем’єра Володимира Путіна щодо об'єднання "Нафтогазу" і "Газпрому". "Як ставитися до ініціативи прем'єр-міністра Російської Федерації? На мою думку, як до одного з можливих варіантів співпраці з Росією у газовому питанні", - заявив президент Віктор Янукович.

– Пам’ятник радянському диктатору Йосипу Сталіну встановили комуністи у Запоріжжі, біля будинку обкому КПУ. Під час відкриття пам’ятнику через спеку трьох ветеранів госпіталізували, одна з учасниць заходу померла.

2011, четвер

– Під час святкування 9 травня крім національного прапора має вивішуватись ще й червоний прапор Перемоги. Відповідний закон підписав спікер Володимир Литвин та направив його до президента. Але в Януковича вже встигли використати прапор із серпом та молотом – він був на сцені на урочистому зібранні з нагоди 66-ї річниці перемоги.

– Екс-міністр МВС Юрій Луценко заявив про намір опиратися примусовому годуванню. Раніше Луценко оголосив голодування через немотивоване продовження його арешту.

2012, субота

– Силовики провели обшук в офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Екс-омбудсман Ніна Карпачова пов’язала це з провадженням у справах колишніх високопосадовців, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. В ГПУ відповіли, що проводили перевірку інформації, що екс-омбудсман тиснула на співробітників з метою добитися відповідних висновків щодо тілесних ушкоджень Тимошенко.

– Ціни на товари і продукти в Україні зростуть через збільшення пенсій в рамках соціальних ініціатив президента, заявив віце-прем'єр – міністр соцполітики Сергій Тігіпко.

2013, неділя

Найбагатший бізнесмен України Ринат Ахметов потрапив у рейтинг The Foreign Policy як один з 500 найбільш впливових людей світу. Він став єдиним громадянином України у рейтингу.

2014, понеділок

– Україна тимчасово зачинила аеропорти та порти Криму. Тепер офіційно на окупований півострів можна дістатися лише сушею.

– Бої під Слов’янськом. Шість чоловік загинули, близько ста отримали поранення. Терористи збили український військовий гелікоптер та заявили про прибуття на допомогу військових з Криму. Українські військові заявили про знищення поїзда, який терористи намагались переобладнати під бронепоїзд.

– Гаряче й на Луганщині. Бойовики напали на Слов'яносербський райвідділ міліції та намагалися захопити міськвідділ у Ровеньках. Тим часом президія Луганської облради прийняла заяву, в якій вимагає від центральної влади, відвести війська і амністувати сепаратистів.

– На в'їздах до Києва МВС встановило 9 блокпостів – для запобігання прибуття провокаторів на 9 травня.

2015, вівторок

– Постійна підтримка Росією бойовиків на Донбасі зберігає стан війни у регіоні, заявили в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

– Кабмін призначив головою Державної фіскальної служби Романа Насірова, який вважається креатурою президента.

2016, четвер

– З 1 липня тарифи на опалення для населення зростуть на 75-90%. Таке рішення прийняла Нацкомісія держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

– Вибух метану стався на шахті "Малоіванівська" Луганській області. Двоє гірників загинули, а 8 залишилися під завалами.

– Росія звинувачує біженців з України в зростанні злочинів на півдні РФ.

Рустем Халілов, для УП