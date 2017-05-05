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П'ятниця, 5 травня 2017, 09:00

Найцікавіше:

2007. Тимошенко розповіла про любов білочки та зайчика

2008. Російські військові загубили ракету на кримському пляжі

2010. У Януковича замислилися про об'єднання "Нафтогазу" і "Газпрому"

2001, субота

На з'їзді Народного Руху України переобрали Геннадія Удовенка, який очолював партію після смерті В'ячеслава Чорновола. Син загиблого лідера НРУ Тарас Чорновіл, який підтримував іншу кандидатуру, заявив про намір вийти з рядів партії.

2003, понеділок

– Українські військові поїдуть до Іраку для участі у роботі міжнародного військового контингенту.

– Ситуація зі свободою слова в Україні в 2002 році погіршилася. Про це йдеться в звіті "Репортерів без кордонів". "В 2002 році в Україні загинув один журналіст, 2 були ув'язнені, 8 зазнали фізичного переслідування, 5 постійно отримують погрози, діяльності ЗМІ створюються численні перешкоди", - зазначено у звіті.

2005, четвер

Екс-міністр внутрішніх справ України Микола Білоконь, якого розшукують українські правоохоронці, знайшовся у Москві, де він проживає у власному житлі. Білоконя бачили з російським бізнесменом Максимом Курочкіним і екс-керівником Державного управління справами України Ігорем Бакаєм (їх обох також розшукують українські правоохоронці).

2006, п’ятниця

Росія не поспішає вирішувати питання базування Чорноморського флоту РФ у Криму і затягує проведення інвентаризації об'єктів ЧФ на півострові. В українському МЗС назвали нерезультативними два місяці переговорів в рамках роботи підкомісії "Україна-Росія". Але після інвентаризації українська сторона планує підняти тему підвищення орендної плати для російського флоту.

2007, субота

– "Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і питають: "Що нам робити? Ми білочка і зайчик створили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, ми білочка і зайчик?". А сова подивилася і каже: "Ні! Тому що ви обидва хлопчики". Так лідер БЮТ Юлія Тимошенко зіронізувала щодо ідеологічно несумісної коаліції Партії регіонів, СПУ та КПУ.

– Після того, як Партія регіонів погодилася на дострокові парламентські вибори, вона "зняла з порядку денного" питання щодо дострокових виборів президента, заявив "регіонал" Михайло Чечетов.

2008, понеділок

– Російські військові загубили в Криму ракету для ураження надводних і повітряних цілей противника. Українські прикордонники знайшли її на узбережжі між Алуштою і Судаком.

– Триває протистояння між президентом Ющенком та прем’єром Тимошенко навколо крісла голови Фонду держмайна (Кабмін призначив керувати Фондом Андрія Портнова, в президента не визнають цього рішення) та продажу пакету акцій Одеського припортового заводу (Кабмін виступає за продаж, Секретаріат президента – проти).

Голова Фонду Валентина Семенюк-Самсоненко заявляє, що всі необхідні документи, бази даних, а також печатка знаходяться в неї. Вона повернула гарантійний внесок російському підприємству, яке намагалося прийняти участь в конкурсі з продажу акцій Одеського заводу.

2009, вівторок

Президент Віктор Ющенко заборонив державним і комунальним установам охорони здоров'я надавати платні послуги пацієнтам, а також використовувати благодійні внески й пожертви для виплати зарплати працівникам бюджетних установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соцзахисту, культури, науки, спорту і фізичного виховання.

2010, середа

– Українська влада буде вивчати пропозицію російського прем’єра Володимира Путіна щодо об'єднання "Нафтогазу" і "Газпрому". "Як ставитися до ініціативи прем'єр-міністра Російської Федерації? На мою думку, як до одного з можливих варіантів співпраці з Росією у газовому питанні", - заявив президент Віктор Янукович.

Пам’ятник радянському диктатору Йосипу Сталіну встановили комуністи у Запоріжжі, біля будинку обкому КПУ. Під час відкриття пам’ятнику через спеку трьох ветеранів госпіталізували, одна з учасниць заходу померла.

2011, четвер

– Під час святкування 9 травня крім національного прапора має вивішуватись ще й червоний прапор Перемоги. Відповідний закон підписав спікер Володимир Литвин та направив його до президента. Але в Януковича вже встигли використати прапор із серпом та молотом – він був на сцені на урочистому зібранні з нагоди 66-ї річниці перемоги.

– Екс-міністр МВС Юрій Луценко заявив про намір опиратися примусовому годуванню. Раніше Луценко оголосив голодування через немотивоване продовження його арешту.

2012, субота

– Силовики провели обшук в офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Екс-омбудсман Ніна Карпачова пов’язала це з провадженням у справах колишніх високопосадовців, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. В ГПУ відповіли, що проводили перевірку інформації, що екс-омбудсман тиснула на співробітників з метою добитися відповідних висновків щодо тілесних ушкоджень Тимошенко.

Ціни на товари і продукти в Україні зростуть через збільшення пенсій в рамках соціальних ініціатив президента, заявив віце-прем'єр – міністр соцполітики Сергій Тігіпко.

2013, неділя

Найбагатший бізнесмен України Ринат Ахметов потрапив у рейтинг The Foreign Policy як один з 500 найбільш впливових людей світу. Він став єдиним громадянином України у рейтингу.

2014, понеділок

– Україна тимчасово зачинила аеропорти та порти Криму. Тепер офіційно на окупований півострів можна дістатися лише сушею.

Бої під Слов’янськом. Шість чоловік загинули, близько ста отримали поранення. Терористи збили український військовий гелікоптер та заявили про прибуття на допомогу військових з Криму. Українські військові заявили про знищення поїзда, який терористи намагались переобладнати під бронепоїзд.

Гаряче й на Луганщині. Бойовики напали на Слов'яносербський райвідділ міліції та намагалися захопити міськвідділ у Ровеньках. Тим часом президія Луганської облради прийняла заяву, в якій вимагає від центральної влади, відвести війська і амністувати сепаратистів.

– На в'їздах до Києва МВС встановило 9 блокпостів – для запобігання прибуття провокаторів на 9 травня.

2015, вівторок

– Постійна підтримка Росією бойовиків на Донбасі зберігає стан війни у регіоні, заявили в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Кабмін призначив головою Державної фіскальної служби Романа Насірова, який вважається креатурою президента.

2016, четвер

– З 1 липня тарифи на опалення для населення зростуть на 75-90%. Таке рішення прийняла Нацкомісія держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Вибух метану стався на шахті "Малоіванівська" Луганській області. Двоє гірників загинули, а 8 залишилися під завалами.

– Росія звинувачує біженців з України в зростанні злочинів на півдні РФ.

Рустем Халілов, для УП

Теми: Україна XXI
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