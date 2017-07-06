Найцікавіше: 2006. Кінець помаранчевої коаліції. Мороз стає спікером 2011. Секрет Ландіка. Як побити дівчину і стати відомим на всю країну 2015. Затримання прокурорів: 35 пакетів з діамантами та півмільйона доларів

2001, п'ятниця

"Репортери без кордонів" обурені нападом на донецького журналіста Ігоря Александрова – 3 липня невідомі з бейсбольними бітами в руках підстерегли його під офісом телекомпанії і жорстоко побили. Александров впав у кому.

2002, субота

Президент Леонід Кучма представив нового генпрокурора Святослава Піскуна. І назвав справою честі для нового керівника ГПУ розслідування справ Георгія Гонгадзе та Ігоря Александрова.

2004, вівторок

УП опублікувала темники, які Адміністрація президента під керівництвом Віктора Медведчука розсилає в ЗМІ. "Перший національний", "1+1" та "Інтер" виконали все, що від них вимагалося", – зробили висновок журналісти.

2005, середа

– Майор Микола Мельниченко виступив із відкритим листом і новою порцією своїх "плівок", в яких фігурує Петро Порошенко: той нібито обговорює з президентом Кучмою питання про усунення з команди Ющенка Юлії Тимошенко. Мельниченко називає Порошенка аморальною людиною. А сам Порошенко вважає, що це елемент чорного піару, який має дискредитувати команду президента.

– У Верховній Раді відбулися дві бійки за день. Опозиція заблокувала президію і вимагає від сумісників скласти свої мандати. Але демократична більшість все одно ухитряється виносити питання на голосування.

2006, четвер

Коаліціада-2006 завершилась зовсім не так, як сподівалась більшість її помаранчевих учасників, які стільки часу не могли поділити між собою посади.

БЮТ погодився на таємне обрання спікера. Взамін Партія регіонів розблокувала трибуну і президію. У БЮТ заявили, що будуть відповідно до коаліційної угоди голосувати за посаду від "Нашої України". На голову Верховної Ради висунули три кандидатури: Петра Порошенка, Миколи Азарова та Олександра Мороза. "Усе, що відбувається – це зрада", – сказав Порошенко. Він зняв свою кандидатуру і закликав Мороза зробити те ж саме, щоб побачити, скільки голосів набере Азаров.

Але Мороз свою кандидатуру не зняв. І став спікером – він отримав голоси 238 депутатів.

2007, п'ятниця

Таких домовленостей немає, але президент Віктор Ющенко не виключає, що після перевиборів його фракція може створити коаліцію з Партією регіонів. Ющенко підкреслив, що з Януковичем в нього "нормальні відносини".

2009, понеділок

– Партія регіонів наполягає на підвищенні прожиткового мінімуму і навіть погрожує заблокувати роботу ВР. У Литвина також підготували законопроект щодо підвищення з 2010 року прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної платні. Прем'єр Юлія Тимошенко називає це провокацією, мета якої – заблокувати роботу Верховної Ради до президентських виборів.

– Україна шукає 5 мільярдів доларів, щоб заплатити за закачування природного газу в українські підземні сховища. Уряд звернувся за кредитом до Росії та ЄС. Єврочиновники розмірковують, як вирішити цю проблему. Але в Єврокомісії впевнені, що ця ситуація багато в чому носить політичний характер.

2010, вівторок

– Верховна Рада скасувала 12-річну освіту у середній школі. Діти будуть вчитися на рік менше. "Це одна з небагатьох консолідованих позицій, яка підтримувалася і вчителями, і батьками, і учнями", – прокоментував це рішення міністр освіти та науки Дмитро Табачник.

– Спецслужби України і Росії не працюють один проти одного через договір 1992 року, – заявили в СБУ. Так у спецслужбі відреагували на інформацію про те, що співробітникам Севастопольського департаменту СБУ заборонили проводити спецзаходи щодо офіцерів Чорноморського флоту і оперуповноважених ФСБ.

2011, середа

– Стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Роман Ландік, син нардепа від Партії регіонів Володимира Ландіка, побив дівчину в одному з луганських ресторанів. Пізніше стане відоме й ім'я дівчини – модель Марія Коршунова. Проте сам Ландік називає себе потерпілим.

– У Печерському райсуді Києва проходить засідання по "газовій справі" Юлії Тимошенко. Захист екс-прем'єра оголосив відвід судді Родіону Кірєєву, але марно. Суд проходив зі штовханиною, а під кінець засідання Кірєєв взагалі видалив екс-прем'єра з зали суду – за порушення порядку.

2012, п'ятниця

Українці протестують проти ухваленого раніше мовного закону. Міліція заявила про 27 співробітників, що постраждали під час сутичок із захисниками української мови під Українським домом у Києві. Прокуратура порушила 4 кримінальні справи за цими подіями.

По Україні проводяться акції на захист мови. У Черкасах "Беркут" жорстко розігнав учасників акції. У Львові пам'ятникам видатним українцям заклеюють роти.

2014, неділя

Ігор Гіркін оголосив себе військовим комендантом Донецька і заявив, що бойовики покинули Слов'янськ та Краматорськ, щоб зберегти сили. У місті лунають вибухи. З місцевих рад знімають українську символіку.

Стріляють і в Луганську. Над місцем помітили військову авіацію.

Українські військові звільнили ще два населених пункти: Артемівськ та Дружківку.

2015, понеділок

– "Діамантові прокурори". Заступника голови слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця затримали за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах. Під час обшуків у них знайшли близько півмільйона доларів та 35 пакетів з діамантами.

У ГПУ затриманням керував заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, на якого одразу почався тиск з боку колег.

– Росія виставила Україні рахунок за обслуговування військового літака, який здійснив в лютому 2014 року два засекречених рейси. Одним з них могли вивезти до Росії майно соратників Віктора Януковича, а другим доправляли до Києва з Росії спецзасоби для "Беркута".

– Голова МВС Арсен Аваков звільнив усіх співробітників департаменту ДАІ Донецької області. Замість них набиратимуть патрульних.

2016, середа

– Двоє українських військових загинули та ще 10 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Він [Арсеній Яценюк] так стріляє, що якщо ви побачите – очманієте". Міністр МВС Арсен Аваков розповідає, що за три роки видав 1085 одиниць вогнепальної зброї. З них 97 – народним депутатам.

За рік журналісти УП дізнаються: кому і яку саме зброю.

– 16 беркутівців, які були причетні до розстрілів на Майдані, втекли з країни через витік інформації, розповів адвокат Небесної сотні Роман Маселко. "У липні 2014 року 16 беркутівців за день до їх затримання просто покинули Україну. Дехто в Крим поїхав, дехто в Росію", – розповів він.

Рустем Халілов, для УП