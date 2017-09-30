Акція прихильників Саакашвілі в Одесі почалася з сутички

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Субота, 30 вересня 2017, 16:41

Акція прихильників екс-голови Одеської ОДА, третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Одесі біля пам'ятника Дюку почалася з сутички.

Як повідомляє журналіст УП, мітинг розпочався о 16:00, самого Саакашвілі у цей час на місці не було, участь у мітингу брали кількасот прихильників політика.

У цей час навпроти місця проведення акції зібралося кілька десятків молодиків спортивної зовнішності. Вони увімкнули гучну музику, яка заважала виступати учасникам мітингу.

Через це прихильники Саакашвілі вирішили силовим способом вимкнути музику. Внаслідок інциденту сталася сутичка.

 
 

У сутичку втрутилася поліція, яка стала кордоном між сторонами. 

Після нетривалої штовханини поліція утворила кільце навколо машини з апаратурою "тітушок", музика лунати перестала.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Одеса
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