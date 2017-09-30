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Акция сторонников Саакашвили в Одессе началась с драки

Суббота, 30 сентября 2017, 16:41
Акция сторонников Саакашвили в Одессе началась с драки

Акция сторонников экс-главы Одесской ОГА, третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в Одессе у памятника Дюку началась с драки.

Как сообщает журналист УП, митинг начался в 16:00, самого Саакашвили в это время на месте не было, участие в митинге принимали несколько сотен сторонников политика.

В это время напротив места проведения акции собралось несколько десятков молодых людей спортивной внешности. Они включили громкую музыку, которая мешала выступать участникам митинга.

В связи с этим сторонники Саакашвили решили силовым способом выключить музыку. В результате инцидента произошло столкновение.

 
 

В стычку вмешалась полиция, которая стала кордоном между сторонами.

После непродолжительной потасовки полиция образовала кольцо вокруг машины с аппаратурой "титушек", музыка звучать перестала.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину из Польши в пункте пропуска "Шегини" без прохождения пограничного контроля с украинской стороны и приехал во Львов. Загранпаспорт у него изъяли.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.

12 сентября пограничники и полиция прибыли в отель "Леополис" во Львове и в конце концов вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение границы.

После выезда из Львова Саакашвили уже провел акции в ряде областных центров Украины. 

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиОдесса
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