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Правоохоронці прийшли до готелю, де живе Саакашвілі

Вівторок, 12 вересня 2017, 08:37
Правоохоронці прийшли до готелю, де живе Саакашвілі
скрін-шот

Прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.

Про це повідомляє член політради "Руху нових сил" Іван Слободяник у Facebook.

Вони прийшли нібито для того, щоб повідомити Саакашвілі, що він незаконно перетнув державний кордон у пропускному пункті "Шегині".

Як сказано у живій трансляції, до приміщення правоохоронці прийшли о 7 ранку.

Самого Саакашвілі на відео не видно, але присутній народний депутат Семен Семенченко.

Також на місці присутні адвокати, але прикордонники Мостиського прикордонного загону хочуть передати протокол про адміністративне правопорушення Саакашвілі особисто.

У якому номері перебуває Саакашвілі, прикордонники не знають.

Біля готелю "Леополіс" уже зібралися багато журналістів.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: СаакашвіліЛьвівПрикордонна служба
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