Найцікавіше: 2004. Дружина Януковича розповідає про "помаранчевий шабаш" 2009. Яценюк обіцяє закрутити гайки 2013. "Беркут" зачищає Євромайдан 2016. Росія готується завдати ракетного удару з Криму

2001, п’ятниця

Якби в Україні, як і 10 років тому, провели б референдум про незалежність, тепер за неї б проголосували лише 48% українців. Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи", Української програми ринкових реформ та фірми "Социс". А от проти незалежності країни виступили б 27% громадян.

2002, субота

Сформовано уряд Віктора Януковича. Перший віце-прем'єр та міністр фінансів – Микола Азаров. Інші віце-прем’єри: Віталій Гайдук, Іван Кириленко і Дмитро Табачник. Міністерство економіки очолюватиме Валерій Хорошковський, Міністерство юстиції – Олександр Лавринович.

2004, вівторок

Помаранчева революція, день 9.

Активісти, що вимагають чесні вибори, продовжують пікетувати будівлі Кабміну і парламенту. Після закриття засідання Верховної Ради протестувальники намагалися прорвати огорожу та попасти в будівлю парламенту. Кілька людей навіть змогли зайти всередину.

"Я прошу вас – будьте в такій кількості о 9-00 ранку. Забудьте про роботу – її все одно не буде, якщо банда вцариться у цій державі", – закликав Юрій Луценко українців.

До загальнонаціонального політичного страйку приєдналися близько 27 тисяч українських підприємств, стверджує голова страйкому Анатолій Кінах.

Кандидат Віктор Янукович заявив не прес-конференції: у разі, якщо його визнають президентом, він готовий запропонувати посаду прем’єра Вікторові Ющенку. А більшість українців цього дня познайомилася з дружиною Януковича – Людмилою, яка розповіла про "наколоті апельсини".

2005, середа

До Києва прибули колишній охоронець президента майор Микола Мельниченко та депутат двох скликань, який втік від політичних переслідувань до США, Олександр Єльяшкевич. Мельниченку вже виписано повістку до Генпрокуратури, де він має свідчити по справі Георгія Гонгадзе.

2006, четвер

Спроба змістити Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ в уряді Януковича виявилася невдалою. За проголосували 223 депутати (з них – 11 бютівців та 2 нашоукраїнців) при необхідних 226. Сам Луценко підрахував, що це вже дев'ята така спроба. "Я не хотів йти в цей уряд, але так вирішив президент і так погодився прем’єр-міністр. І я сподівався на мирне співіснування двох систем, на подолання політичних амбіцій, хоча б на ниві боротьби з злочинністю", – зазначив він.

2007, п’ятниця

БЮТ звинуватив Партію регіонів у спробах підкупу членів свого блоку. Журналістам продемонстрували 4 сюжети, зняті на мобільні: на них Володимир Сівкович та Михайло Бродський нібито пропонували бютівцям гроші за непідписання коаліційних документів. Нардеп Віктор Уколов оголосив й "таксу за зрадництво": в середньому 10 мільйонів доларів. У свою чергу Сівкович назвав це чистою провокацією. А Бродський взагалі розповів, що на зустрічі з бютівцем не він пропонував йому гроші, а співбесідник жалівся на рекет у блоці.

2009, понеділок

– БЮТ просить поквапитися з голосуванням за виділення одного мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу. Минулого тижня Рада не змогла подолати президентське вето на цей законопроект.

– "Я довго думав, що подарувати Арсенію Петровичу Яценюку, якого я знаю 25 з 36 років свого життя… – з цими словами Андрій Іванчук протягнув Яценюку гайковий ключ. – Щоб у вас був інструмент закрутити всі гайки, які були колись в нашій сильній країні!"

Яценюк підняв подарунок жестом, яким зазвичай тримають над головою булаву. "Шановна громадо! Можете бути переконані, всі гайки будуть закручнені!"

УП розповідає, як Арсеній Яценюк став на чолі партії "Фронт змін".

2010, вівторок

– Хроніка Податкового майдану.

Президент Віктор Янукович ветував Податковий кодекс, а уряд створив робочу групу по його доопрацюванню. Проте підприємці, що протестують на Майдані Незалежності в Києві, все одно вимагають відставки Кабміну. Координатор акції Олександр Данилюк визнав, що протести набули політичного забарвлення.

– Росія шантажувала Азербайджан з метою змусити його не визнавати Голодомор геноцидом українського народу, йдеться в документах, оприлюднених Wikileaks. Цю історію нібито розповів президент Азербайджану Ільхам Алієв британському Принцу Ендрю. Азербайджанська сторона заявила, що ці висловлювання не відповідають дійсності.

2011, середа

– У Донецьку продовжуються протести чорнобильців, які вимагають виплати пенсій. Двох чорнобильців госпіталізували під час судового засідання, на якому розглядали долю наметового містечка протестувальників. А у Києві суд заборонив їхню акцію протесту.

Прем’єр Микола Азаров заявив: руками чорнобильців з урядом борються "професійні популісти і провокатори".

– Головою Вищого адміністративного суду України, який розглядатиме скарги на результати парламентських виборів, став уродженець Донецьку Ігор Темкіжев. Вища рада юстиції затвердила його на цій посаді.

2012, п’ятниця

– Донецький технічний університет опинився перед загрозою банкротства. Керівництво вузу навіть спробувало відключити від комунальних послуг будівлю і вигнати у безкоштовні відпустки всіх викладачів. В Міносвіти повідомили, що через економічну кризу комунальні витрати навчальних закладів не фінансуються на сто відсотків.

– Київську вчительку Ніну Москаленко намагаються силою виселити з власної оселі. Москаленко живе в будинку на Печерську, де півсторіччя жили її батьки. Її історія – ілюстрація того, як важко "маленькій людині" захистити свою власність, на яку накинув оком хтось впливовий.

2013, субота

Євромайдан, день 10.

"Майдан по-звірячому зачистили. Десятки поранених. Десятки затриманих. Такого Україна ще не бачила", – нардеп Андрій Шевченко одним з перших пише про новину, яка вранці шокує українців. Близько 4 години ранку "беркутівці" "по-звірячому" розчистили Майдан, на якому було близько 400 протестувальників, переважно студенти. Частина людей сховалася у Михайлівському монастирі.

Після зачистки на площу пустили комунальників – встановлювати ялинку. Саме ялинкою у МВС пояснили дії спецпризначенців.

Вдень на Михайлівській площі відбувся стихійний мітинг – тисячі обурених киян вийшли підтримати протестувальників.

Того ж дня глава адміністрації президента Сергій Льовочкін подав у відставку. Євросоюз закликав українську владу притягнути винних до відповідальності. Президент Віктор Янукович виступив зі зверненням: мовляв, подіями на Майдані він обурений та вимагає розслідування.

Цей розгін стане переломним моментом в акції протесту.

Наступного дня українці протестуватимуть вже не за Європу, а проти злочинної влади.

2014, неділя

Понад 600 українських військових і цивільних громадян знаходяться у підвалах бойовиків на Сході України, розповів президент Петро Порошенко. Серед них – жінки та діти.

2015, понеділок

– Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначено Назара Холодницького. Раніше конкурсна комісія рекомендувала генпрокурору дві кандидатури на цю посаду: Холодницького та Максима Грищука.

– Депутат "Народного фронту" Микола Мартиненко заявив: він добровільно складає мандат і відмовляється від депутатського імунітету. Раніше депутат від БПП Сергій Лещенко повідомив, що у Швейцарії проти нього порушено кримінальну справу за підозрою в хабарництві та відмиванні коштів. Мартиненко пояснив, що захищатиметься від обвинувачень як звичайний громадянин, без мандату.

2016, середа

– Один український військовий загинув та ще двоє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Колишній глава КМДА Олександр Попов, обвинувачений у причетності до розгону студентського Євромайдану 30 листопада 2014 року, стверджує, що не спілкувався з екс-главою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним ні напередодні, ні після тих подій. Раніше про причетність Льовочкіна до розгону заявляв екс-глава МВС Віталій Захарченко.

– Україна збирається провести в Херсонській області, поруч із Кримом випробування зенітних ракет середньої дальності. Росія вважає, що це незаконно, погрожує ракетним ударом у відповідь і переводить війська ППО в посилений режим роботи. Секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслює: навчання проводитимуться попри погрози, тому що вони відбуватимуться на суверенній території України. В МЗС України обіцяють: через погрози росіян вони звернуться до міжнародної спільноти.

Рустем Халілов, для УП