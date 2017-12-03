Новий ватажок ОРЛО похвалився, що тісно співпрацює з Сурковим

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Неділя, 3 грудня 2017, 15:06

Виконуючий обов'язки глави ОРЛО Леонід Пасечник заявив, що має "конструктивну взаємодію з усіма російськими структурами, які надають гуманітарну допомогу" окупованій Луганщині.

Про це йдеться у заяві Пасечника, яку розміщено на онлайн-ресурсі бойовиків "ЛИЦ".

"В рамках роботи з реалізації "Мінських угод", яким ми були і залишаємося прихильні, та по низці іншим питань ми тісно співпрацюємо з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. ... Керівництво РФ на найвищому рівні приділяє цьому питанню найпильнішу увагу", - заявив він. 

Пасечник заявив також, щоу нього особисто і всього керівництва "ЛНР" "налагоджено конструктивну взаємодію з усіма російськими структурами, які надають гуманітарну допомогу "республіці".

Говорячи про події у Луганську в зв'язку зі зміною "керівництва "ЛНР" Пасічник заявив, що "конфлікт між ФСБ, адміністрацією президента РФ і іншими російськими органами влади" вигаданий українськими ЗМІ.

Як відомо, 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Російське видання РБК, посилаючись на джерела в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким та Корнетом - відстороненим главою "МВС ЛНР" - Кремль став на бік останнього.

Згодом Плотницький заявив про відставку за станом здоров'я. Його призначили уповноваженим від ОРЛО з виконання Мінських угод, оскільки він є одним з підписантів цих угод. 

"Народна рада "ЛНР" задовольнила заяву ватажка Плотницького про "відставку" і призначила виконувачем його обов'язків Леоніда Пасічника, який заявив, що зміна "керівництва" ОРЛО не вплине на обмін полоненими.

РосЗМІ повідомляли, що кортеж, в якому перебували Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та інші особи, виїхав з території Луганська, пізніше Плотницького помітили в аеропорту в РФ.

15 листопада президент РФ Володимир Путін обговорив по телефону з ватажками"ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".

Пізніше Медведчук заявляв, що зміна влади в ОРЛО не завадить обміну полоненими. В окупованих Луганську і Донецьку вже готові видати 74 полонених

Українська правда 

Теми: "ЛНР" Росія Донбас
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