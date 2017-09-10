Хроника грузинского прорыва
Як передає кореспондент УП, у конференц-залі отелю Метрополітен у Жешуві більше 10 телекамер очікують на прес-конференцію Саакашвілі
На КПП "Краковець" прихильники та соратники Саакашвілі встановили сцену, ведуть виступи.
На місці події багато правоохоронців.
"Рух нових сил" повідомляє, що невідомі намагаються зірвати акцію зустрічі Саакашвілі
Стрім з КПП "Краковець", де третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує перетнути кордон.
Саакашвілі вирішив провести прес-конференцію в польському Жешуві, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.
До Жешува прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
У поліції заявили, що протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій поблизу пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні не зафіксовано.