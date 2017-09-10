Хроника грузинского прорыва

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 10:00

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10:54

Як передає кореспондент УП, у конференц-залі отелю Метрополітен у Жешуві більше 10 телекамер очікують на прес-конференцію Саакашвілі

 
10:51

На КПП "Краковець" прихильники та соратники Саакашвілі встановили сцену, ведуть виступи. 

На місці події багато правоохоронців. 

 
 
 
 
 
10:40

"Рух нових сил" повідомляє, що невідомі намагаються зірвати акцію зустрічі Саакашвілі

10:31

Стрім з КПП "Краковець", де третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує перетнути кордон. 

10:24

10:15

Саакашвілі вирішив провести прес-конференцію в польському Жешуві, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.

До Жешува прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

10:10

У поліції заявили, що протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій поблизу пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні не зафіксовано.

 
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