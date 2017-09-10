Хроніка грузинського прориву. Як Саакашвілі повертається в Україну (ОНЛАЙН)
10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися в Україну через КПП "Краківець", де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.
Політик, за його ж словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.
Пропускний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею огородили колючим дротом, але в ДПСУ заявили, що колючий дріт на КПП з'явився не через приїзд Саакашвілі.
Також у Держприкордонслужбі заявили, що 10 вересня робота журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеїл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.
Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.
Саакашвілі: на КПП Краковець - мої прихильники та "тітушки", можливі провокації. Ми порадилися і вирішили, що поїдемо на "Інтерсіті" pic.twitter.com/xt3iysvLc6— Українська правда (@ukrpravda_news) September 10, 2017
Саакашвілі з групою українських депутатів та євродепутатом прибув до Перемишля pic.twitter.com/t8ymuxt27S— Українська правда (@ukrpravda_news) September 10, 2017
Нардеп Віктор Чумак - про варіанти розвитку подій на КПП "Краковець" при спробі Міхеіла Саакашвілі перетнути кордон: "Саакашвілі може застрягти на кордоні".
Саакашвілі українською мовою пояснив, що не має плану Б і перетинатиме кордон разом з сином.
А тим часом на "Краковці" затримали навпівголу дівчину, яка стояла на трасі перед пунктом пропуску. Вона тримала в руках портрети президента Петра Порошенка і лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, а на голому торсі англійською мовою у неї було написано "дурні без кордонів".
На голові в неї був вінок, і, можливо, вона є активісткою руху "FEMEN". Також на дівчині були панчохи в кольорах українських і польських державних прапорів і написами "UA" та "PL" відповідно.
Наш кореспондент Олексій Братущак з місця події
Вулицями Жешува. Саакашвілі на автобусі прямує в Перемишль. Разом з ним їдуть журналісти, українські депутати. Перед цим Саакашвілі в одному з кафе Жешува зустрівся з Тимошенко. Там же провели короткий брифінг.
Отже, запланований брифінг у Жешуві скасовано. Кореспондент УП з місця події повідомляє, що Саакашвілі спілкуватиметься із пресою у Перемишлі.
Міхеіл Саакашвілі разом з групою депутатів виїхали з Жешува до Перемишля, повідомляє екс-нардеп Єгор Фірсов.
Останньою з готелю вийшла Тимошенко. Коментувати УП зустріч учорашню з Саакашвілі відмовилася. Зараз депутати вирішують що робити, бо Саакашвілі на місці немає
У пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано рухалися в бік ПП і наметового містечка прихильників Саакашвілі.
Разом з тим, прес-служба "Руху нових сил" заявила, що представники поліції "працюють синхронно з "тітушками", яких привезли у 6 автобусах в Краковець, щоб залякати активістів".
Міхеіл Саакашвілі заявляє, що "плану Б" не має, а кордон перетинатиме разом з дружиною та дитиною, пише "Громадське".
До польського Жешува, де Міхеіл Саакашвілі планує провести прес-конференцію перед поверненням до України, приїхали українські політики, зокрема Валентин Наливайченко, нардеп Дмитро Добродомов.
Плани змінилися. Тепер брифінг Саакашвілі планують на вуліці поблизу готелю. Саакашвілі нібито пішов зустрічати євродепутатів
Як передає кореспондент УП, прес-конференція Саакашвілі в польському Жешуві досі не почалася, журналістів попросили вийти з конференц-зали.
Разом з тим, у готелі Метрополітен помітили також дружину та сина Саакашвілі.
|Всі фото УП
Запланована у Жешуві прес-конференція поки що не розпочалась. У команді Саакашвілі повідомляють, що до готелю мають приїхати європарламентарі
Як передає кореспондент УП, у конференц-залі отелю Метрополітен у Жешуві більше 10 телекамер очікують на прес-конференцію Саакашвілі
На КПП "Краковець" прихильники та соратники Саакашвілі встановили сцену, ведуть виступи.
На місці події багато правоохоронців.
"Рух нових сил" повідомляє, що невідомі намагаються зірвати акцію зустрічі Саакашвілі
Стрім з КПП "Краковець", де третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує перетнути кордон.
Саакашвілі вирішив провести прес-конференцію в польському Жешуві, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.
До Жешува прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
У поліції заявили, що протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій поблизу пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні не зафіксовано.