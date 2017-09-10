Хроніка грузинського прориву. Як Саакашвілі повертається в Україну (ОНЛАЙН)

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Неділя, 10 вересня 2017, 10:00

10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися в Україну через КПП "Краківець", де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його ж словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Пропускний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею огородили колючим дротом, але в ДПСУ заявили, що колючий дріт на КПП з'явився не через приїзд Саакашвілі.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що 10 вересня робота журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеїл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.

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13:21

13:18

13:05

Нардеп Віктор Чумак - про варіанти розвитку подій на КПП "Краковець" при спробі Міхеіла Саакашвілі перетнути кордон: "Саакашвілі може застрягти на кордоні". 

12:50

Саакашвілі українською мовою пояснив, що не має плану Б і перетинатиме кордон разом з сином.

12:35

А тим часом на "Краковці" затримали навпівголу дівчину, яка стояла на трасі перед пунктом пропуску. Вона тримала в руках портрети президента Петра Порошенка і лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, а на голому торсі англійською мовою у неї було написано "дурні без кордонів".

На голові в неї був вінок, і, можливо, вона є активісткою руху "FEMEN". Також на дівчині були панчохи в кольорах українських і польських державних прапорів і написами "UA" та "PL" відповідно.

12:27

Наш кореспондент Олексій Братущак з місця події 

12:13

Вулицями Жешува. Саакашвілі на автобусі прямує в Перемишль. Разом з ним їдуть журналісти, українські депутати. Перед цим Саакашвілі в одному з кафе Жешува зустрівся з Тимошенко. Там же провели короткий брифінг. 

 
12:04

 Отже, запланований брифінг у Жешуві скасовано. Кореспондент УП з місця події повідомляє, що  Саакашвілі спілкуватиметься із пресою у Перемишлі.

12:00

Міхеіл Саакашвілі разом з групою депутатів виїхали з Жешува до Перемишля, повідомляє екс-нардеп Єгор Фірсов. 

11:51

Останньою з готелю вийшла Тимошенко. Коментувати УП зустріч учорашню з Саакашвілі відмовилася. Зараз депутати вирішують що робити, бо Саакашвілі на місці немає

 
11:47

У пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано рухалися в бік ПП і наметового містечка прихильників Саакашвілі.

Разом з тим, прес-служба "Руху нових сил" заявила, що представники поліції "працюють синхронно з "тітушками", яких привезли у 6 автобусах в Краковець, щоб залякати активістів".

11:47

Міхеіл Саакашвілі заявляє, що "плану Б" не має, а кордон перетинатиме разом з дружиною та дитиною, пише "Громадське". 

 

11:28

До польського Жешува, де Міхеіл Саакашвілі планує провести прес-конференцію перед поверненням до України, приїхали українські політики, зокрема Валентин Наливайченко, нардеп Дмитро Добродомов. 

11:23

Плани змінилися. Тепер брифінг Саакашвілі планують на вуліці поблизу готелю. Саакашвілі нібито пішов зустрічати євродепутатів

 
11:22

Як передає кореспондент УП, прес-конференція Саакашвілі в польському Жешуві досі не почалася, журналістів попросили вийти з конференц-зали.

Разом з тим, у готелі Метрополітен помітили також дружину та сина Саакашвілі.

Всі фото УП
 
 

11:16

 Запланована у Жешуві прес-конференція поки що не розпочалась. У команді Саакашвілі повідомляють, що до готелю мають приїхати європарламентарі

10:54

Як передає кореспондент УП, у конференц-залі отелю Метрополітен у Жешуві більше 10 телекамер очікують на прес-конференцію Саакашвілі

 
10:51

На КПП "Краковець" прихильники та соратники Саакашвілі встановили сцену, ведуть виступи. 

На місці події багато правоохоронців. 

 
 
 
 
 
10:40

"Рух нових сил" повідомляє, що невідомі намагаються зірвати акцію зустрічі Саакашвілі

10:31

Стрім з КПП "Краковець", де третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує перетнути кордон. 

10:24

10:15

Саакашвілі вирішив провести прес-конференцію в польському Жешуві, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.

До Жешува прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

10:10

У поліції заявили, що протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій поблизу пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні не зафіксовано.

 
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