Притча о черепахе и скорпионе.



Стоит скорпион на суше, вокруг море. Думает, как переплыть на другой берег. Смотрит – ползет черепаха. Просит скорпион черепаху: переправь меня на другой берег! Я на тебя залезу и поплывем. Черепаха скорпиону: ты меня ужалишь и оба утонем. Скорпион – я не буду тебя жалить, обещаю!

Плывут. Как только черепаха доплыла до середины моря, скорпион ее ужалил. Черепаха кричит: что ты сделал, мы же тонем! Скорпион отвечает: извини, не удержался.

Эту суфийскую притчу поздним вечером в своем кабинете рассказывает один из ближайших соратников Арсена Авакова. Министра внутренних дел он сравнивает с черепахой, а президента Петра Порошенко – со скорпионом.

Притча хорошо иллюстрирует степень неприязни между президентом и одним из самых влиятельных министров в правительстве.

Очередной виток стабильно тлеющего конфликта между Порошенко и Аваковым пришелся на события 10 сентября, когда Михеил Саакашвили "прорвал" украинскую границу со стороны Польши.

Близкие соратники президента в разговоре с "Украинской правдой" не под запись поспешили возложить всю вину на Арсена Авакова.

"Аваков подставил президента. С пяти часов вечера пограничники просили помощи Нацгвардии, но никто не пришел. В четверг Саакашвили встречается с Игорем Коломойским, а в воскресенье министр, который был так настойчив в стремлении не пускать Саакашвили, вдруг снижает градус", – возмущается близкий к Порошенко соратник, намекая на дружеские отношения между Аваковым и Коломойским.

Об ответственности Авакова за ситуацию с экс-президентом Грузии говорит и еще один близкий соратник Порошенко.

"Он занимался Саакашвили, это была его ответственность. Он же мог внутренние войска туда подтянуть, почему этого не сделал? А прорыва бы тогда не было. У него была такая тактика – показать Саакашвили сумасшедшим. Показал, и что?" – возмущается собеседник УП.

Обвинения в адрес министра со стороны Администрации президента объясняются просто. За три года у власти Аваков стал чуть ли не единственным противовесом Порошенко. У министра внутренних дел есть свои силовики, политические союзники и влияние.

В чем причина конфликта между Порошенко и Аваковым, что его усиливает, и могут ли главу МВД отправить в отставку – в материале "Украинской правды".

Наращивание мускулов

Арсен Аваков занял пост министра внутренних дел в феврале 2014 года – сразу после победы Революции Достоинства, когда состав Кабмина формировали, что называется, "с пылу, с жару".

В дальнейшем сохранение этой должности "под Авакова" стало целью для Арсения Яценюка, создавшего партию "Народный фронт" накануне досрочных парламентских выборов 2014 года.

Неожиданный результат "фронтовиков" в 22,14% открыл возможность для затяжных политических торгов длиной в несколько недель.

Во время формирования коалиции и будущего состава правительства должность главы МВД стала камнем преткновения между партиями "Блок Петра Порошенко" и НФ.

Яценюк и его соратники жестко лоббировали Авакова на должность министра внутренних дел. Их главный аргумент – важно не позволить президенту узурпировать контроль над силовым блоком, учитывая, что он назначает генпрокурора и главу СБУ.

Переговоры шли настолько тяжело, что, по словам соратников Яценюка, тот был готов даже отказаться от должности премьер-министра, если Аваков не займет кресло главы МВД.

В результате НФ получил то, чего хотел.

Пост министра МВД Аваков смог сохранить даже после отставки Яценюка с должности премьер-министра в апреле 2016 года. Ему даже не стали помехой несколько громких имиджевых скандалов, как то: закупка рюкзаков для подразделений МВД якобы сыном Авакова Александром, скандала с бывшим заместителем Сергеем Чеботарем и перепалку главы МВД с Саакашвили во время заседания Нацрады реформ.

Аваков – не просто рядовой член правительства. Он – член так называемой "стратегической девятки" – неформального совещательного органа при президенте. Туда входят и другие представители НФ – секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший премьер Арсений Яценюк, спикер Рады Андрей Парубий.

Присутствие министра в "стратегической девятке" не случайно. Он – один из лидеров "Народного фронта", именно на него возложена роль куратора министров от НФ после отставки Яценюка.

"В нынешнем коалиционном правительстве я действительно среди министров, делегированных НФ, своеобразный старший что ли – по координации нашей работы в составе Кабмина. Так уж вышло, что я наиболее опытный в этом составе, и Яценюк ряд вопросов поручил мне. И по Мининфраструктуры, и по Минюсту, и по Минобразования, и по Министерству молодежи и спорта, и по Минэкологии", – говорил он в интервью УП.

Один из показательных эпизодов во взаимоотношениях главы правительства Владимира Гройсмана с влиятельным министром – ситуация вокруг бывшего руководителя "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

На первом этапе этой истории Гройсман занял сторону поляка в конфликте с министром-"фронтовиком" Владимиром Омеляном. Вскоре экспат попал в немилость и подал в отставку, а его место занял Евгений Кравцов, которого собеседники УП в окружении премьера называют креатурой Авакова.

"Аваков нарастил мышцы и может заблокировать фактически любое решение Кабмина. Его реальный уровень – вице-премьер. Он влияет на министров НФ – не все могут его слушать сразу, но потом голосуют как нужно. Гройсман с ним также в хороших отношениях, он держится за НФ. И после каждой "девятки" Гройсман идет говорить отдельно с Яценюком", – говорит собеседник УП, близкий к Порошенко.

"Группировка Яценюка получила компенсацию за то, что премьером теперь стал Гройсман, который, кстати, постоянно советуется с Яценюком. Реально Яценюк управляет сейчас правительством", – настаивал в интервью УП Михеил Саакашвили.

Аваков влияет на фракцию через подконтрольных ему депутатов.

Это – давний друг Авакова Игорь Котвицкий, комбаты Юрий Береза и Андрей Тетерук, Антон Геращенко, Людмила Денисова, Сергей Фаермарк, Александр Кирш и скандальный Евгений Дейдей.

С последним Аваков перестал общаться в июле этого года – после того, как Дейдей просил НФ не голосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

Гройсман не зря пытается сохранить хорошие отношения с Яценюком и Аваковым. На кону – фракция из 81 депутата от НФ, от которых зависит судьба законопроектов, нужных Кабмину и премьер-министру.

Согласно проекту Госбюджета на 2018 год, МВД может получить на 11 миллиардов гривен больше, чем в 2017 году. Планируется увеличение финансирования Нацполиции, Госпогранслужбы, Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций и Государственной миграционной службы.

Такое увеличение финансирования – возможность для Гройсмана получить голоса за проект Госбюджета.

И если в "стратегической девятке", Кабмине и парламенте влияние Авакова можно проследить напрямую, то есть и политические проекты, на которые он влияет косвенно. Например, на националистическую партию "Национальный корпус", возглавляемую нардепом Андреем Белецким, и созданную на базе гражданского корпуса "Азов".

"Азов" начинался более двух лет назад, в этом кабинете, за тем столом, когда мы планировали штурм и освобождение Мариуполя. После этого был Мариуполь, Иловайск, Дзержинск, а потом операция в Широкино", – говорил Аваков в интервью УП.

Летом этого года "Нацкорпус" требовал от парламента голосовать за представления ГПУ о снятии неприкосновенности с ряда депутатов. Тогда все подходы к парламенту были заблокированы людьми с бочками. В окружении президента настаивали, что за этими действиями стоял Аваков, который, по их мнению, тестировал, как парламент будет реагировать на силовые сценарии.

"Он привел свой "Нацкорпус", на всех выходах стояли патрули с дорогими военными рациями и единым центром координации действий. Такого еще никогда не было", – подчеркивал один из ближайших соратников Порошенко.

Еще одна партия, на которую влияет нынешний министр МВД – Социалистическая партия Украины, которую в июле возглавил советник Авакова Илья Кива.

У Авакова влияние на этот политический проект отрицают, дескать, Кива сам хотел возглавить Соцпартию, а министр возражать не стал. Впрочем, своего советника Аваков на самом деле использует для раздражения политических оппонентов – олигарха Дмитрия Фирташа и бывшего главы АП Сергея Левочкина.

В сентябре прошлого года Киву видели на месте пожара на телеканале "Интер", принадлежащего Фирташу и Левочкину. Руководство телеканала тогда обвинило его в организации нападения на "Интер".

Сам советник Авакова утверждал, что присутствовал там только для контроля правопорядка.

Легкое покусывание

"Президент воевал с Арсением, а надо было с Арсеном. Было бы дешевле", – говорит собеседник, близкий к Порошенко. Намекая, что время, когда президент мог бы добиться отставки Авакова, безнадежно упущено.

"Порошенко просто пошел на чудовищные сделки с Аваковым. Это были сделки не просто на уровне правительства, а на уровне контроля над месторождениями, над государственными активами, над потоками на таможне, по возврату НДС, – говорил Саакашвили в интервью УП. – Они с Порошенко – просто временные союзники, которые друг друга ненавидят. Порошенко думает, что он всех в конце обхитрит, но он сильно на этот счет ошибается".

Судя по всему, обхитрить пытался. И не раз. В июле генпрокуратура и СБУ провели обыск в доме заместителя Авакова Вадима Трояна.

"В ходе совместного с СБУ производства был задокументирован и задержан заместитель руководителя "Азова" Бржезинский, помощник заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданин Ш, которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млрд гривен", – сообщил тогда генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

В рамках дела было проведено 13 обысков, в том числе и у Трояна, но указанные средства обнаружить не удалось. У замминистра изъяли 60 тысяч гривен, "которые не совпадают по номерам с деньгами, полученными вымогателями".

По данным УП, перед тем, как провести обыск у Трояна, Луценко позвонил Авакову и попросил, чтобы обыск дали провести без конфликтов. Министр якобы согласился, но попросил не трогать семью своего зама. В тот же день Аваков звонил в Администрацию президента. В итоге было созвано заседание "стратегической девятки".

"Я не могу вам рассказать, как эту историю разруливали, но это заняло шесть часов. Это не нормально, когда в бронежилете, который в пыли лежит в шкафу, находят 500 меченых гривен. Ну что это? Но вопрос решен, мы говорили в стиле "ребята, перестаньте дурачиться", – говорит собеседник в окружении Авакова, намекая, что Трояну подбросили деньги.

Обыск замминистра у Авакова восприняли негативно, как и проверку НАПК его декларации за 2015 год. В окружении министра считают, что история с декларацией подогревается из Администрации президента.

Суть в том, что Аваков продал за 1,5 млн гривен картину художника Попова "Портрет девушки" и записал эти средства в разделе "Доходы, в том числе подарки", не указав при этом данную информацию в разделе "Расходы и сделки". В ответ на это министр пообещал уточнить информацию в декларации.

В окружении Авакова считают все эти события – обыски у Трояна и проверки его декларации – неслучайными и вновь вспоминают историю о черепахе и скорпионе. Мол, министр МВД – не комнатные тапочки и им невозможно помыкать, как того хочет Порошенко.

"Арсен – стратег и мудрый человек. Когда Порошенко просит его сделать что-то, он сразу говорит "нет". Иногда говорит "да", потом два раза – "нет". Почему он не нравится Порошенко – у него нет полноты власти в силовом блоке, Арсен это хоть как-то балансирует и не дает все, что хочет Порошенко", – рассказывает близкий соратник Авакова.

Раздражение министром МВД в президентской команде растет, но пока не достигло критической точки.

"Аваков регулярно не выполняет просьбы президента. Он же должен обеспечивать порядок и покой, а он играет в интриги. Его проблема в амбициях, он переживает, что не первый и не второй человек в этой стране", – говорит один из соратников Порошенко.

"Я не являюсь удобным министром, потому что у меня есть своя точка зрения практически на все вопросы. Президент не является легким партнером, потому что он очень компетентный", – признавал как-то сам Аваков в интервью УП.

На фоне постоянного недовольства друг другом и нежелания делиться властью, Порошенко и Аваков все же пытаются усидеть в одной лодке и обсуждают возможные варианты дальнейшего сосуществования.

Принуждение к миру

На одном из заседаний "стратегической девятки" в апреле этого года Яценюк предложил Порошенко провести Конституционную реформу, переложив значительную часть своих полномочий на Кабмин и парламент.

Яценюк объяснял, что такой шаг добавит Порошенко электоральных баллов – он стал бы первым президентом, который отказывается от своих полномочий.

От подобного предложения Порошенко был не в восторге. Позже, выступая в Раде со своим ежегодным посланием, президент публично отказал политическим партнерам.

"Конечно, действующая модель не идеальна. Время от времени ко мне приходят с предложениями что-то изменить: вернуть президенту объем полномочий по Конституции 1996 года или, наоборот, превратить президента в церемониймейстера. Кто-то предлагает "тюнинг": четко выписать те статьи, которые трактуются неоднозначно", – заявил Порошенко 7 сентября во время своего ежегодного послания депутатам, добавив, что не согласится на избрание президента в парламенте.

"Подчеркиваю, что объем полномочий главы государства также должен быть достаточным для эффективного выполнения функций главнокомандующего", – сказал он.

Авакова такой ответ президента не остановил. Он продолжает верить, что Порошенко может поделиться полномочиями с парламентом. Тему изменений Конституции нынешний глава МВД лоббировал еще с 2015 года, в том числе и в одном из интервью УП:

"Мне гораздо симпатичнее более жесткая модель парламентской республики. Коалиция формирует исполнительную власть, а президент, как в подавляющем большинстве западных демократий, является гарантом устойчивости и предохранителем нежелательных процессов. Дуализм исполнительной власти, который есть сейчас, приводит к проблемам, вне зависимости от персоналий на постах".

В окружении министра внутренних дел сомневаются, что при нынешней расстановке сил Порошенко способен выиграть президентские выборы.

"Порошенко должен трезво оценивать ситуацию, и не концентрировать всю власть на себе – он не может назначать руководителя Нацгвардии, состав НКРЭ и так далее. Президенту предлагали оставить международную политику и пост главнокомандующего во время войны. Он не пошел на Конституционные изменения, а Основной закон рано или поздно придется менять", – говорит близкий соратник Авакова.

За красивыми словами о необходимости строительства более устойчивой системы власти стоят и другие интересы. Речь идет о желании ключевых фигур НФ гарантировать себе политическую безопасность в будущем.

"Это не так политический вопрос, как вопрос безопасности. Рада – это всегда инструмент для маневров, там можно договариваться. Каждый президент, который приходит к власти, "догоняет" предшественников, – рассказал УП собеседник в НФ. – Допустим, придет Юля к власти – она обязательно начнет "догонять" всех за все. Поэтому, чтобы президент не имел возможности расправляться с предшественниками, это важно".

Пока вместо изменений в Конституцию соратники Порошенко и Яценюка обсуждают возможность объединения двух партий в одну, но какой-либо конкретики в этом вопросе не достигли.

У Авакова подобное объединение уже называют фикцией и считают, что все здравомыслящие люди объединятся и без Порошенко. Если такой сценарий и возможен, то не сейчас, а ближе к президентским выборам 2019 года, которые Порошенко надеется выиграть.

Сохранить власть надеются и его партнеры. Аваков – один из них.

"Политика – это искусство компромисса. Один из моих любимых писателей Роберт Хайлайн писал: "Хороший политик – тот, кто умеет находить общий язык с тем, кто ему не нравится", – говорил министр в интервью УП.

И, судя по всему, в ближайшие два года Авакову и Порошенко придется искать компромиссы.

"Их неприязнь будет продолжаться до тех пор, пока эти двое будут у власти", – говорит близкий соратник Порошенко.

Но президент сейчас слишком слаб, чтобы отправить в отставку того, кто так сильно его раздражает. По сути, Аваков – единственный персонаж в украинской политике, который не дает Порошенко сконцентрировать власть в одних руках с приближением очередных президентских выборов.

Цена за отставку Авакова может быть слишком высокой – развал и так шаткой коалиции, которая все труднее обеспечивает 226 голосов, недееспособный Кабмин и, как результат, досрочные парламентские выборы. Поэтому Порошенко вынужден терпеть Авакова, у которого, как утверждают в его окружении, нет президентских амбиций – его влияние и так высоко без формальных должностей.

"Вы знаете, как отправить Авакова в отставку? Расскажите. Мы не видим 226 голосов, чтобы его отставить. Их нет", – говорит собеседник в АП.

А пока голосов нет, Порошенко и Аваков вынуждены договариваться. Власть для этого – веская причина.

В команде Авакова, проводя аналогии с черепахой и скорпионом из древней суфийской притчи, забывают рассказать о ее концовке и морали. У этой истории два финала: в одном из них погибают и черепаха, и скорпион, а в другом – черепахе удается увернуться от жала и утопить скорпиона.

Роман Кравец, Мария Жартовская, УП