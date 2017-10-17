Митинг за большую политическую реформу. хроника событий

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Вторник, 17 октября 2017, 09:26

Акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу" начался под зданием Верховной Рады в 9:30.

Активисты политсил и общественных объединений "Движение новых сил", "Альтернатива", "Демальянса", движение "Честно" и другие намерены провозгласить три требования к власти: создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

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10:24

10:06

Президент Петро Порошенко вніс до ВР проект про зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня.

Це одна з вимог активістів.

09:58

На підході до ВР стоять рамки, через які пропускають людей. За свідченнями наших журналітсів, полиція вилучає молотки. 

З боку Грушевського кордон поліції та два коридори з металодетекторами.

 

 

 

09:53

9:30. Поліція заблокувала шість авто Автомайдану на розі вулиць Грушевського та Кріпосного провулку.

 
 
 
09:51

Близько 9:15 акція за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної ради

09:44

09:41

7 година ранку. Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.

Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську. Біля метро Арсенальна стоять поліцейські машини, перекриваючи рух.

Темы: акции реформы суд
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Митинг за большую политическую реформу. хроника событий
Акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу" начался под зданием Верховной Рады в 9:30. Активисты политсил и общественных объединений "Движение новых сил", "Альтернатива", "Демальянса", движение "Честно" и другие намерены провозгласить три требования к власти: создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
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