Партия Ляшко требует срочно собрать Раду из-за "прорыва" Саакашвили

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Понедельник, 11 сентября 2017, 11:02

"Радикальная партия Олега Ляшко" призывает провести внеочередное заседание Верховной Рады из-за ситуации с прорывом Михэила Саакашвили в Украину.

Об этом заявил депутат от этой политической силы, первый заместитель главы правоохранительного комитета Игорь Мосийчук в понедельник утром в эфире канала "112 Украина".

"Вчерашними бездумными действиями циничные барыги, которые сидят во властных кабинетах на печерских холмах, и политические аферисты-провокаторы, которые вчера прорвали границу, совершили нападение на режимный объект, которое совершенно не отличается от нападений, которые были на востоке в 2014 году. Они поставили под угрозу украинскую государственность", – сказал он.

Мосийчук сравнил события 10 сентября "с мятежами большевиков на заводе "Арсенал". По его мнению, нужно задержать и арестовать тех, кто "посягнул на украинскую государственность под руководством Саакашвили-Тимошенко". Нардеп возмутился, что депутаты прикрывались депутатской неприкосновенностью – и "способствовали нападению на пограничников и полицию".

"Я сейчас нахожусь в Варшаве, имел возможность общаться с европейскими политиками – все просто в шоке... Сейчас я отбываю в аэропорт, возвращаюсь в Украину. В 15 часов состоится заседание фракции "Радикальной партии Олега Ляшко", – сообщил Мосийчук.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного заседания украинского парламента, на которое нужно позвать руководителей всех силовых структур, генерального прокурора, президента и Кабинет министров – и нужно четко ответить обществу на то, что вчера произошло", – заявил он.

Дополняется ...

Темы: Саакашвили Верховная Рада Радикальная партия неприкосновенность
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