Партия Ляшко требует срочно собрать Раду из-за "прорыва" Саакашвили

"Радикальная партия Олега Ляшко" призывает провести внеочередное заседание Верховной Рады из-за ситуации с прорывом Михэила Саакашвили в Украину.



Об этом заявил депутат от этой политической силы, первый заместитель главы правоохранительного комитета Игорь Мосийчук в понедельник утром в эфире канала "112 Украина".



"Вчерашними бездумными действиями циничные барыги, которые сидят во властных кабинетах на печерских холмах, и политические аферисты-провокаторы, которые вчера прорвали границу, совершили нападение на режимный объект, которое совершенно не отличается от нападений, которые были на востоке в 2014 году. Они поставили под угрозу украинскую государственность", – сказал он.



Мосийчук сравнил события 10 сентября "с мятежами большевиков на заводе "Арсенал". По его мнению, нужно задержать и арестовать тех, кто "посягнул на украинскую государственность под руководством Саакашвили-Тимошенко". Нардеп возмутился, что депутаты прикрывались депутатской неприкосновенностью – и "способствовали нападению на пограничников и полицию".



"Я сейчас нахожусь в Варшаве, имел возможность общаться с европейскими политиками – все просто в шоке... Сейчас я отбываю в аэропорт, возвращаюсь в Украину. В 15 часов состоится заседание фракции "Радикальной партии Олега Ляшко", – сообщил Мосийчук.



"Мы требуем немедленного созыва внеочередного заседания украинского парламента, на которое нужно позвать руководителей всех силовых структур, генерального прокурора, президента и Кабинет министров – и нужно четко ответить обществу на то, что вчера произошло", – заявил он.



Соратник Ляшко также сказал, что президент Петр Порошенко несет "персональную ответственность" за ситуацию – но "он сутки молчит": "Это он незаконно предоставил Саакашвили гражданство, бездумно противодействовал возвращению этого политического афериста – и его ответственность должна быть исключительно такой же".

Кроме того, Мосийчук сказал: "Я не удивлюсь, если наши "доброжелатели" в Европейском Союзе начнут поднимать вопрос о лишении украинцев "безвиза"... И я убежден, что вчера в Кремле откупорили не одну бутылку шампанского и выпили не одну рюмку водки, потому что действия под руководством группировки Саакашвили-Тимошенко полностью легли в прокрустово ложе, которое Кремль приготовил для нашего государства".

Депутаты Верховной Рады 11-15 сентября, по календарному плану, работают в комитетах.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

По данным Пограничной службы, могут появиться обвинения и по другим статьям Уголовного кодекса.

Алена Рощенко, УП