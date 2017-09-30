Акция сторонников Саакашвили в Одессе началась с драки

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Суббота, 30 сентября 2017, 16:41

Акция сторонников экс-главы Одесской ОГА, третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в Одессе у памятника Дюку началась с драки.

Как сообщает журналист УП, митинг начался в 16:00, самого Саакашвили в это время на месте не было, участие в митинге принимали несколько сотен сторонников политика.

В это время напротив места проведения акции собралось несколько десятков молодых людей спортивной внешности. Они включили громкую музыку, которая мешала выступать участникам митинга.

В связи с этим сторонники Саакашвили решили силовым способом выключить музыку. В результате инцидента произошло столкновение.

 
 

В стычку вмешалась полиция, которая стала кордоном между сторонами.

После непродолжительной потасовки полиция образовала кольцо вокруг машины с аппаратурой "титушек", музыка звучать перестала.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Одесса
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