Акция сторонников Саакашвили в Одессе началась с драки

Акция сторонников экс-главы Одесской ОГА, третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в Одессе у памятника Дюку началась с драки.

Как сообщает журналист УП, митинг начался в 16:00, самого Саакашвили в это время на месте не было, участие в митинге принимали несколько сотен сторонников политика.

В это время напротив места проведения акции собралось несколько десятков молодых людей спортивной внешности. Они включили громкую музыку, которая мешала выступать участникам митинга.

В связи с этим сторонники Саакашвили решили силовым способом выключить музыку. В результате инцидента произошло столкновение.

В стычку вмешалась полиция, которая стала кордоном между сторонами.

После непродолжительной потасовки полиция образовала кольцо вокруг машины с аппаратурой "титушек", музыка звучать перестала.

Украинская правда