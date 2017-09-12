Правоохранители пришли в гостиницу, где живет Саакашвили

Пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.



Об этом сообщает член политсовета "Руху новых сил" Иван Слободяник в Facebook.



Они пришли якобы для того, чтобы сообщить Саакашвили, что он незаконно пересек государственную границу в пункте пропуска "Шегини".



Как сказано в живой трансляции, в помещение правоохранители пришли в 7 утра.





Самого Саакашвили на видео не видно, но присутствует народный депутат Семен Семенченко.

Также на месте присутствуют адвокаты, но пограничники Мостиского пограничного отряда хотят передать протокол об административном правонарушении Саакашвили лично.

В каком номере находится Саакашвили, пограничники не знают.

У гостиницы "Леополис" уже собралось много журналистов.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.



Алена Рощенко, УП, дополнено

