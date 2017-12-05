Главные новости дня – за 60 секунд

Эпопея с Саакашвили, новые дела против НАБУ, уголовное производство для Парасюка, давление на "Центр Бендукидзе" – новости, которые обсуждали 5 декабря.

О Саакашвили. 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Позже адвокат Павел Богомазов, который был в квартире Саакашвили, сообщил, что его подопечному "озвучили подозрение в содействии свержению государственного режима".

Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.

В 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей.Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.

Саакашвили назвал обвинения украинских силовиков фейковыми, и заявил, что будет оставаться под Радой и требовать отставки руководителей ГПУ и СБУ и импичмента президента.

Луценко заявил, что после того как Саакашвили покинул микроавтобус с правоохранителями, он получил статус беглеца из-под стражи.

О НАБУ. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в Федеральном бюро расследований США были неприятно поражены высказываниями Генпрокурора Юрия Луценко о незаконном сотрудничестве ведомств.

Тем временем Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении еще двум работникам НАБУ.

О Гаагском трибунале. Прокуратура Международного уголовного суда рассматривает возможность квалификации боевых действий на Донбассе как международного конфликта.

О Парасюке. Нардеп Владимир Парасюк ударил двух полицейских во время оглашения решения Апелляционного суда Мариуполя относительно меры пресечения подозреваемым в разбойном нападении двум экс-добровольцам. По факту избиения полицейских депутатом открыто уголовное производство.

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