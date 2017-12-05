Ситник: ФБР скоро дасть відповідь Луценку щодо законності НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що у Федеральному бюро розслідувань США були неприємно вражені висловами Генпрокурора Юрія Луценка про незаконну співпрацю відомств.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", перебуваючи у США, на Глобальному форумі з повернення активів.

Він зазначив, що йому, як і представникам ФБР США, було дуже неприємно, коли Генпрокурор Юрій Луценко "жбурнув камінь у їх бік", вказавши на незаконну роботу агентів НАБУ і їх співпрацю з "іноземними агентами".

"Думаю, вони відреагують роз'ясненням щодо того, що відбулось, яка форма нашої співпраці і що ця співпраця повністю відповідає вимогам як національного законодавства України та США, так і міжнародному законодавству", - розповів директор НАБУ.

"Заяви Генпрокурора свідчать про те, що ми дуже близько до кінця (боротьби з корупційною системою - ред.). Чи дійдемо ми до нього, це – питання політичної волі і нашої волі особистої", - додав він.

Раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами".

Луценко стверджує, що між ГПУ та НАБУ немає війни.

Пізніше він проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні, куди був запрошений разом із представниками НАБУ та САП.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в середу ввечері у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

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