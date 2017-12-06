Луценко: Сытник не справился с обязанностями и позвал на помощь США

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в том, что он развернул против него в США "кампанию по дискредитации".

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

"В Соединенных Штатах господин Сытник развернул бурную деятельность по дискредитации меня, как генпрокурора", - сказал Луценко.

По его словам, Сытник организовал в США целую кампанию и обвиняет генпрокурора в том, что он как бы "швырнул камень" толи в сторону, толи в лицо ФБР.

"По моему мнению это имеет признаки следующему: молодой руководитель молодого подразделения не справился со своими обязанностями и теперь зовет на помощь старших помощников", - добавил генпрокурор.

Он в очередной раз подчеркнул, что сотрудничества, как такого, между правоохранительными органами США и Украины не было, а была лишь правовая помощь. И также, что все "агенты" НАБУ и их действия являются незаконными.

Луценко отметил, что симпатизирует заместителю Сытника Гизо Углаве и "агенту Екатерине", но это не освобождает ее и других нарушителей закона от ответственности.

"Сотрудники НАБУ использовали прослушивающие средства, которые были не лицензированы и не разрешены СБУ, а также незаконно имели доступ к секретным данным. Я считаю, что руководитель бюро несет за это личную ответственность и должен ответить за допущенные ошибки ", - заявил генпрокурор.

По его словам, Сытник имеет в Раде "симпатизирующую" ему фракцию, которая могла бы внести правки в статью об открытых конкурсах и позволить внеконкурсной отбор для негласных работников.

Он обратился в профильные комитеты с предложением скорректировать законодательство о работе НАБУ, а также зарегистрировать прослушивающие средства за бюро.

Луценко призвал прекратить "публичные атаки" Сытника на него.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".

В свою очередь, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в Федеральном бюро расследований США были неприятно поражены высказываниями Генпрокурора Юрия Луценко о незаконном сотрудничестве ведомств.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Генпрокурор проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

В тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

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