Хроніка 11 квітня. Український паспорт для міністра оборони та кияни проти Ахметова

Найцікавіше: 2001. Тюремна перемога Тимошенко 2004. Кличко поступився американцю Брюстеру 2012. Російський слід міністра оборони

2001, середа

– Двері (у тюремній камері, – УП) з величезними очками, в які можна бачити все і завжди. [...] Я зрештою заткнула це очко рушником. Тапком вбила рушник в щілині між очком і дверми, і сказала, що якщо вони приберуть рушник, то я оголошу голодування. Вони залишили.

– Це ж була перемога?

– Одна з головних в моєму житті.

Велике інтерв’ю колишнього першого віце-прем’єра Юліі Тимошенко "Українській правді" про ув’язнення, перші роки в бізнесі і політиці та Ющенка, якого неможливо купити.

– За 10 годин переговорів прем’єр Віктор Ющенко домовився з російським прем’єром Михайлом Касьяновим про постачання до РФ українських труб. "Нова газета" пояснила, хто з цього виграє найбільше: "трубний бізнес в Україні контролює депутат Верховної Ради пан Пінчук".

2002, четвер

– Прокучмівський блок "За єдину Україну!" починає нарощувати м’язи з мажоритарників. Після переговорів з президентом Леонідом Кучмою шість нардепів з Черкащини заявили про намір вступити у фракцію "За ЕдУ".

– В Україні вже більше мільйона користувачів інтернету, інформують у Держкомзв’язку.

2003, п’ятниця

– Скоротити кількість нардепів до 300, обирати керівників місцевих держадміністрацій на виборах та припиняти повноваження народного депутата у разі його виходу з фракції – три найбільш популярні серед українців політичні пропозиції. Такими є результати соцопитування, яке провів Центр Разумкова.

Опитування приурочено до всенародне обговорення конституційних ініціатив президента Кучми, яке стартувало в Україні місяць тому.

– В Партії регіонів з нетерпінням чекають з’їзду і сподіваються, що прем’єр Віктор Янукович даст згоду очолити цю політсилу. Поки він не визначився.

2004, неділя

ВІДЕО ДНЯ: Напередодні ввечері боксер Володимир Кличко зазнав поразки в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі проти американця Лаймона Брюстера.

Через три роки Клічко візьме реванш.

2005, понеділок

– Розкладачку у кабінеті прем’єра Юлії Тимошенко побачила французька "Liberation". "44-річна Юлія Тимошенко, натхненник української помаранчевої революції, ставши прем'єр-міністром, вже задала уряду свій ритм: енергійний, швидкий, без простоїв", – пише видання.

– Голові донецької облради Борису Колесникову, який був затриманий напередодні, пред'явили обвинувачення у вимаганні передачі чужого майна з погрозою вбивства. Колесникову світить до 12 років.

– Записуючий пристрій майора Мельниченка був схований не під диваном, а в одному з пультів управління – чи то телевізора, чи то кондиціонера, розповів глава СБУ Олександр Турчинов.

2006, вівторок

– Рішення щодо створення коаліції затягують ще на місяць. "Нашоукраїнець" Роман Зварич заявив, що коаліційну угоду хочуть підписати у перший день роботи Верховної Ради.

– "Зараз Євросоюз не може запропонувати Україні будь-яку перспективу вступу в ЄС", заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

2007, середа

– В Киеві продовжуються акції помарачевих прихільників та біло-голубих противників указу президента щодо розпуску Верховної Ради.

– Президент Ющенко призупинив дію указу про призначення Вадима Копиляна заступником голови Феодосійського міського суду. Минулого тижня цей саме суд заборонив органам влади чинити будь-які дії щодо проведення дострокових виборів у парламент, але потім скасував своє рішення.

У стані супротивників теж взялися за суддів. Член Вищої ради юстиції Сергій Ківалов заявив, що наступного тижня ВРЮ буде розглядати звільнення трьох суддів Печерського райсуду Києва, які призупинили дію постанови парламенту про повернення попереднього складу Центральної виборчої комісії. Попередній склад ЦВК як раз очолював Ківалов.

– ФОТО ДНЯ: Модний Олег Ляшко поспішає на закритий з'їзд "Батьківщини".

2008, п’ятниця

– "Нафтогаз України" підписав контракт із компанією "РосУкрЕнерго" про поставки близько 50 млрд куб. м. природного газу до 2009 року.

Таким чином "РосУкрЕнерго" залишаєтся постачальником газу в Україну.

– Заступник глави секретаріату президента Ігор Пукшин заявив, що емісари від БЮТ пропонували йому зірвати виборчу кампанію до Києва.

Так Пукшин відреагував на звинувачення Юлії Тимошенко, що нібито саме він стоїть за судовими позовами про недопустимість проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

2009, субота

Російський Чорноморський флот у Севастополі планує скоротити п’ять тисяч працівників. Абсолютна більшість з них – громадяни України.

2010, неділя

В Україні жалоба у зв'язку із загибеллю в Росії президента Польщі Леха Качинського та інших громадян Польщі.

10 квітня розбився літак президента Польщі, на борту якого знаходився сам голова держави з дружиною, чиновники, військові, представники духовенства та інші пасажири. Катастрофа сталася під Смоленськом, куди Качинський летів, щоб відвідати Катинський цвинтар.

2011, понеділок

– ЦИТАТА ДНЯ: "Не можна так безбожно красти".

Президент Віктор Янукович звинувачує керівників західних областей у розкраданні коштів, які були виділені на подолання стихійних лих та будівництво об’єктів.

Того ж дня стало відомо, що за 2010 рік Янукович офіційно заробив 920 тисяч гривень.

– Генпрокуратура порушила щодо Юлії Тимошенко ще одну кримінальну справу: за перевищення влади під час укладання газових контрактів у 2009 році. На той час "на рахунку" Тимошенко вже є справи за гроші Кіотського протоколу та за придбання машин швидкої допомоги.

Також ГПУ переслідує зятя мера Києва В'ячеслава Супруненка та голови Блоку Черновецького в Київраді Дениса Комарницького: їх звинувачують у розбійному нападі.

2012, середа

– Стало відомо, що міністр оборони Дмитро Саламатін отримав українське громадянство лише наприкінці 2005 року. Паспорт він одержав за президентським указом.

"Призначення міністром оборони України особи, яка лише 5 років була громадянином України, а перед тим працювала у російських бізнес-структурах, є яскравим свідченням або некомпетентності президента Януковича, або, що більш вірогідно, прямим і свідомим нехтуванням ним інтересів національної безпеки і оборони", – заявив нардеп Тарас Стецьків, який й оприлюднив цю інформацію.

– Кияни протестують проти забудови Андріївського узвозу компанією Ріната Ахметова. Під офіс Систем кепітал менеджмент у столиці принесли будівельне сміття. Сам Ахметов поширив заяву, де пообіцяв повернути фасадам первозданний вигляд.

2013, четвер

– Після травневих свят в Україні вийде нова щоденна газета "Вести", анонсував колишній головред видання "Сегодня" Ігор Гужва, що повернувся до Києва з Москви. В нову газету перейде значна частина робітників з "Сегодня". Видання буде безкоштовним. На питання щодо інвестора видання Гужва заявив, що власник він і проект розвивається на позикові кошти.

2014, п’ятниця

– НАТО опублікувало фото російських військових частин, які розташовані біля російсько-українського кордону і зібралися там не для проведення маневрів. "Росіяни мають значну кількість сил, у тому числі літаки, вертольоти, сили спецпризначення, танки, артилерію, бойові машини піхоти... і вони могли б почати рух в лічені години", – відмітив директор кризового центру Верховного командування військовими силами НАТО в Європі Гаррі Дікен.

– Лише 18% жителів Донецької та Луганської областей підтримують ідею відокремлення області (регіону) від України та приєднання до іншої держави. Про це свідчать результати опитування фонду Демократичні ініціативи ім.І.Кучеріва.

– ЦИТАТА ДНЯ: "Другий тур – це ще три тижні, оскарження та сварки – ще 4 тижні. Церемонія інавгурації – ще три тижні. Потім парламент у відпустці і реальні робота і реформи почнуться тільки з жовтня".

Кандидат у президенти України Петро Порошенко пояснює, чому важливо провести президентські вибори в один тур.

2015, субота

– Росіяни почали військові навчання авіації впритул до українського кордону.

– Україна має відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями, заявив глава Донецької ОДА Олександр Кіхтенко. І відразу наразився на критику глави МВС Арсена Авакова, котрий назвав це позицією колаборанта.

2016, понеділок

Глава Одеської облдержадміністрації Михеіл Саакашвілі попередив, що команда реформаторів піде зі своїх посад, якщо президент Порошенко не прийме їхні вимоги. Серед них: формування уряду народної довіри, ряд кадрових змін в Одеській області та кримінальна справа щодо мера Одеси за подвійне громадянство.

Рустем Халілов, для УП