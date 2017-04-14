Хроніка 14 квітня. Тимошенко без житла та новий прем’єр Гройсман

Найцікавіше: 2009. Тимошенко без житла, машини та банківського рахунку 2012. Янукович – найуспішніший письменник країни 2016. Майстер-клас від Гройсмана з управління державою

2001, субота

– Напередодні звіту прем'єра Віктора Ющенка у Верховній Раді президент Леонід Кучма закликав його домовитися з пропрезидентським блоком, щоб депутати не висловили йому недовіру.

– Майор Микола Мельниченко та дружина журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава отримали політичний притулок у США.

У відповідь український МЗС повідомив послу США в Україні Карлосу Паскуалю, що така позиція Штатів "не відповідає духу україно-американського партнерства".

2002, неділя

Нардеп Андрій Шкіль закликав Віктора Ющенка визначатися, з якими силами він піде на президентські вибори: чи він буде наступником Кучми – або навпаки, об'єднає навколо себе опозицію.

2003, понеділок

Блок Юлії Тимошенко, "Наша Україна", Соцпартія та Компартія підписали Меморандум єдності, присвячений проведенню конституційної реформи.

Головні тези меморандуму: збереження існуючих термінів повноважень президента, парламенту й органів місцевого самоврядування. Однопалатний парламент і проведення виборів на пропорційній основі. Призначення і звільнення парламентом прем'єр-міністра за поданням президента, призначення і звільнення всіх членів Кабміну за пропозицією прем'єра. Можливість висловлення недовіри парламентом усьому складові уряду або його окремим членам.

2004, середа

– Фракції, групи та політичні партії, що входять до парламентсько-урядової коаліції, підтримали рішення про висування Віктора Януковича єдиним кандидатом у президенти на виборах 2004 року.

– Трансляція телевізійних і радіопередач в Україні повинна відбуватися державною мовою – таке рішення ухвалила Нацрада з питань телебачення й радіомовлення на своєму засіданні. У подальшому документи на одержання або переоформлення ліцензій мають подаватися до Нацради із зазначенням української мови у відповідній графі.

– Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко звернулися до жителів Мукачевого підтримати на виборах міського голови Віктора Балогу. У спільній заяві вони стверджують, що для Балоги "проблеми людей завжди були на першому плані".

2005, четвер

– ЦИТАТА ДНЯ: "Повірте, Юлія Володимирівна – найзагадковіший і непередбачуваний гравець української політики".

Лідер СДПУ(о) Віктор Медведчук пояснює, чому треба сприймати серйозно його слова, що партія може піти на парламентські вибори разом з Юлією Тимошенко.

– Інтерпол призупинив розшук Тимошенко в зв'язку з тим, що вона керівник державного рівня, яка користується імунітетом.

Росія оголосила Тимошенко в міжнародний розшук у 2004 році. Її звинуватили в дачі хабаря офіцерам з Міноборони Росії. У 2005 розшук відмінили.

2006, п'ятниця

Коаліціада-2006. Політичні партії, які входять до Блоку "Наша Україна", мають винести рішення щодо змін, внесених в протокол про створення коаліції, заявили в "Нашій Україні".

Мова йде про шостий пункт ("Угода про коаліцію готується на основі принципів, передбачених у проекті меморандуму про створення коаліції демократичних сил"), який може сприйматися як згода на прем'єрство Юлії Тимошенко.

2007, субота

Україна виступає за обмеження використання російської державної символіки Чорноморським флотом РФ у Севастополі, заявив перший заступник міністра закордонних справ Володимир Огризко.

2008, понеділок

– Партія регіонів відхрещується від заяви секретаря РНБО Раїси Богатирьової, що на своїй посаді вона втілює політику Партії регіонів. В ПР заявляють, що ніякого узгодження дій між РНБО і ПР не було й бути не могло.

З відповідною заявою Богатирьова виступила на конференції Донецького обласного відділення ПР.

– Президент Віктор Ющенко та коаліція розійшлися у питанні механізму проведення виборів мера Києва. В коаліції вважають, що вони мають відбутися в два тури (це збільшило б шанси супротивника Черновецького, бютівця Олександра Турчинова, який в результаті посів друге місце). Ющенко категорично проти.

2009, вівторок

– У прем'єра Юлії Тимошенко немає ані квартири, ані машини, ані рахунку в банку – про це свідчить її декларація за 2008 рік. Усього Тимошенко заробила за рік 386 тисяч гривень, тоді як її чоловік отримав 2,79 мільйонів гривень прибутку.

Про маєток, де мешкала Тимошенко, у декларації не згадується.

– Парламент не включив у порядок денний три закони, необхідних для отримання другого траншу кредиту МВФ. Значна частина НУНС не підтримала в цьому питанні партнера по коаліції. Натомість Юлія Тимошенко заявила, що Кабінет міністрів ухвалить ці рішення своїми постановами.

– Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що СБУ прослуховує всіх неугодних владі політиків. Іноді, не маючи на те санкцій суду.

2010, середа

Президент Віктор Янукович має зустрітись 21 квітня з російським президентом Дмитром Медведєвим. Близькі до влади джерела та спікери говорять, що мова швидше за все піде про підвищення ціни за оренду бази Чорноморського флоту Росії. Але колишній перший віце-прем'єр Олександр Турчинов впевнений, що Янукович хоче виміняти знижку на газ – на обмеження суверенітету України.

21 квітня Янукович та Медведєв підпишуть Харківські угоди.

2011, четвер

– Стало відомо про історію, яка сталася з президентом Віктором Януковичем, коли він разом із послом США Джоном Теффтом повертався з Павлограда.

Під час польоту перекладач почув себе погано, і гелікоптер посадили біля села Костівка Полтавської області. У цей час до гелікоптера під'їхав на велосипеді місцевий житель. Янукович поцікавився, чим живе село, і вони навіть горілки випили.

Згідно із легендою, селянин поскаржився, що в село не проведений газ. Повернувшись до Києва, президент доручив міністру енергетики опрацювати питання газифікації Костівки.

– Кучмі влаштували очну ставку з екс-главою СБУ Ігорем Смешком. "Згадали те, що було 20 років тому", – описав цю зустріч Кучма.

Також він розповів про теплий прийом під час поїздки до Москву на святкування Дня космонавтики і про пропозиції російських адвокатів захищати його в суді.

– Третій президент Віктор Ющенко зробив кілька заяв під час зустрічі зі ЗМІ. Відповідь на питання, чому він продовжує жити на державній дачі, Ющенко відправив шукати на Банкову. Також, за його словами, він ніколи в житті не зустрічався з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком і не давав жодних гарантій безпеки Леонідові Кучмі. Також Ющенко заявив, що готовий здати кров на експертизу у справі щодо його отруєння – але лише після того, як прокуратура аргументує, чому її не влаштовують попередні висновки експертів.

2012, субота

– У Дніпропетровську розстріляли відомого бізнесмена Геннадія Аксельрода. Вбивці пересувалися на велосипедах.

Це був не перший замах на Аксельрода. У 2010 невідомі замінували столик у кафе, за яким сиділи Аксельрод та Геннадій Корбан.

– 16,4 млн гривень виплатила донецька друкарня "Новий світ" президенту Віктору Януковичу за права на його книги. Це стало відомо з декларації гаранта.

2013, неділя

Виявилося, що донецька друкарня "Новий світ", яка за два роки заплатила президентові Віктору Януковичу гонорари майже на 32 мільйони гривень, взагалі не займається книговиданням.

2014, понеділок

– До Слов'янську прибули "зелені чоловічки" із Криму. Вони розповіли, що приїхали в місто для "забезпечення світлого майбутнього городян".

СБУ перехопила телефонні розмови сепаратистів у Слов'янську із їхнім російським керівництвом та впізнала в одному з керівників політолога та прокремлівського піарника Олександра Бородая.

– У Горлівці сепаратисти взяли штурмом мерію та оголосили новим головою міста керівника самооборони Олександра Сапунова. Захопили й відділення міліції, при цьому штурмом керував підполковник російської армії.

– Активісти Євромайдану палять перед парламентом шини та вимагають відставки міністра МВС Арсена Авакова та в.о. президента Олександра Турчинова. На їхню думку, влада не протидіє сепаратизму.

Разом із тим Партія регіонів оприлюднила заяву, у якій закликала українських військових не виконувати "незаконних наказів чинної влади".

У МЗС Британії визнали: за подіями на сході України стоїть Росія.

2015, вівторок

– Міністри закордонних справ країн "Нормандської четвірки" закликали контактну групу по Донбасу узгодити графік відведення танків і важкої зброї, і звернулися до сторін із закликом припинити вогонь.

Тим часом в Міноборони розповіли про втрати: за минулу добу в АТО загинули шість українських військових.

– Екс-депутат Андрій Павловський написав, що депутатам підвищили зарплатню до 17,5 тисяч гривень. Спікер Володимир Гройсман заперечив це, назвавши чутками, і пообіцяв, що не підпише жодного рішення про підвищення зарплатні депутатам.

2016, четвер

– В Україні новий прем'єр і новий склад уряду. Верховна Рада прийняла відставку Арсенія Яценюка та призначила новим прем'єром спікера Володимира Гройсмана. Новий Кабмін затвердили без міністра охорони здоров'я – не змогли домовитися. З третьої спроби парламент схвалив програму діяльності Кабміну, давши Гройсману імунітет на рік. "Я вам покажу, що таке управління державою", – пообіцяв Гройсман напередодні голосування за себе.

Уряд Арсенія Яценюка пішов з виконаним у першому кварталі бюджетом. Втім, виявилося, що виконати держбюджет у січні-березні 2016 року вдалося лише завдяки інфляції і авансам по ренті за видобуток газу.

Новим спікером Верховної Ради став Андрій Парубій, першим віце-спікером – Ірина Геращенко.

– З хабарем у розмірі 200 тисяч євро правоохоронці затримали мера Вишгорода Олексія Момота. За інформацією СБУ, він вимагав мільйон євро від представника однієї з будівельних компаній.

– Президент Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден домовилися щодо виділення Україні третього траншу кредиту на 1 мільярд доларів та обговорили необхідність якнайшвидшого призначення нового генерального прокурора.

Рустем Халілов, для УП