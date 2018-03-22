Савченко розповіла, навіщо малювала план Ради

Нардеп Надія Савченко визнала, що закуповувала зброю та контактувала з окупантами, аргументуючи тим, що "хотіла будь-якою ціною зупинити війну".

Про це вона сказала під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, де розглядалося подання генпрокурора Юрія Луценка щодо притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання та арешту.

За її словами, вона робила все можливе, щоб зупинити війну, у тому числі, йшла на контакт із ворогом.

"Розуміючи, яке кіно будуть показувати, ми придумали для вас сюреалізм, малювали картини, які неможливо було виконати. Чому ви не сказали, що міномети мали завозити у сміттєвозах. Чому ви не знаєте і не розумієте, що не пристрілявшись, нікуди не влучиш?", - запитала нардеп Луценка.

Вона додала, що розповідаючи, що мало загинути багато людей, влада намагається залякати населення, а вона хотіла залякати владу.

Савченко зазначила, що чудово розуміла, що за нею стежать і тому робила політичну провокацію, а офіцери ЗСУ розуміли це і підігрували їй.

"Ми сиділи в кабінеті одного офіцера. Я навіть не забирала той папірець, на якому малювала, як виглядає Верховна Рада, як можна закидати її гранатами. Малювала це і кожен офіцер тоді вже знав, що ні, і пропонував свої варіанти", - сказала політик.

"Наприклад, чому б не приїхати до Турчинова на день народження, де ви всі будете. Ми жартували з цього, сміялися з вас. Бо кожен офіцер на фронті хоче такої моделі, але ніхто не виносить це вголос. Бо немає більш божевільних параноїків, як у Верховній Раді", - додала вона.

За її словами, з такою ж метою, вона знімала відео у будівлі парламенту і це є в матеріалах справи, щоб нібито показати, де Рада є уразливою, де можна нанести удар.

"Але це дурість, адже Рада має таку прошивку, що гранатами там нічого не зробиш. Щоб її зірвати, я не знаю, скільки треба туди заносити тротилу", - розповіла вона.

"Верховну Раду добре видно з вікон готелю "Київ" і я могла взяти собі там кімнатку і купол був би постійно під прицілом, я б пристрілялась за цей час. Але я цього не зробила. Ви судите мене за мої слова. Про це мріє кожен українець, але за мрії не судять", - зазначила нардеп..

Вона зазначила, що спецагенти служби безпеки тривалий час намагалися її зловити, вирахувати, де вона буває і з ким спілкується, але не виходило, бо вона маскувалась - носила перуки, перевдягалась, їздила у військовому автомобілі під виглядом військового.

"Але чому я віддала вам той телефон? Чому я його врешті-решт взяла його, хоча раніше могла ходити без нього? Скільки раз я туди їздила (на окуповані території - ред), ви ніколи знати не будете", - сказала нардеп.

"Коли мене взяли в полон у Росії, мене можна було відстежити і захистити тільки тому, що трафік бився. Я розуміла, що вам треба ці факти приписати, тому взяла телефон і ви тепер порахуєте, де я була, по маяках, які б'ються. Ну хоча б приблизно", - додала Савченко, зазначивши, що так допомогла спецагентам.

Політик знову нагадала, що знала, що її пишуть і тому вирішила "розігрувати цей брєд до кінця".

"Вербувать мене не варто, бо намагалися не раз….Я прекрасно знала, що мене пишуть і вирішила, що якщо вже так, що у нас кожного волонтера, героя готові звинувачувати у роботі на Кремль, то чому б не довести цей брєд до кінця", - сказала вона.

"Коли ви говорите, що офіцери прийшли до вас, то спочатку вони прийшли до мене. Я чудово знала, що все пишеться", - додала Савченко.

За її словами, генпрокурор "торгує кримінальними справами" і для нього це бізнес.

"Мені було гидко дивитись, коли ви розповідали про Курченка та Саакашвілі, про ідентичність голосу на плівках, а потім це спростували. Якби я теж з вами уклала таку саму угоду, то і мене б на плівках заблюреїли?", - звернулась вона до Луценка.

За її словами, вона вивозила зброю з окупованих територій, щоб та не вистрілила по українських військових і тому, що побачила, що на окупованих територіях є союзники та однодумці.

Савченко заявила, що агенти, які її писали пропонували їй 2,5 мільйони на закупівлю зброї і, розуміючи, що її пишуть, вона підігрувала.

"Стосовно грошей… Звичайно я бачила тих, хто мене веде…Не я називала суму, а вони запропонували 2,5 мільйони… Я сказала цим об'єктам, що буду шукати гроші… Запитала, з якої сторони готові прийняти гроші, з європейської чи з російської? Сказали, що і з тої, і з тої….", - розповіла нардеп.

Савченко зазначила, що незважаючи на все,вона не ведеться "на гроші, на владу, на страх"

"Я нікого не кидаю, не здаю своїх і не відрікаюся навіть від тих, хто встромляв мені ножа в спину", - додала вона.

При цьому присутні на комітеті депутати запитали її, якщо вона не кидає нікого, то чому планувала вбити тих, хто відстоював її та намагався визволити з російського полону.

Савченко відповіла, що політиків це не стосується.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко