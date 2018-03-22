Савченко розповіла про сексуальні домагання

Нардеп Надія Савченко заявила, що її сексуально домагався офіцер Збройних сил, коли вона служила в армії, а пізніше - агент від влади, намагаючись завербувати.

Про це вона сказала під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, де розглядається подання генпрокурора Юрія Луценка щодо притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання та арешту.

"Про що вам розказати? У кожному спецпідрозділі є агенти СБУ. Є відкриті агенти, а є закриті", - відповіла Савченко на звинувачення генпрокурора.

За її словами, тривалий час в армії її вважали закритим агентом і ніби у командирів були причини для цього.

"Я вам розкажу про теракти, але спочатку розкажу про те, що було у збройних силах, коли я починала діяти з ними тими самими методами", - почала Савченко.

"Коли я була ще рядовим, мене сексуально домагався начальник штабу військової частини, у якій я служила… Мені було 22 чи 23 роки. Він дуже багато дівчат зіпсував. І це факт нашої армії. Саме смішне, що зараз цей начальник штабу є Героєм України", - заявила вона.

"Тоді він був у званні майора. Мені один прапорщик підійшов і сказав: "Надя, а пожартуй із ними. Напиши на себе маляву, що ти є агентом СБУ. Вони СБУ страх як бояться". Я поїхала в Київ і на друкарській машинці, може ще десь зберігся цей артефакт, написала на себе заяву, що у такому-то батальйоні є підсадна утка, це коханка начальника СБУ і те-те-те… будьте обережні, і відправила це анонімно. Ви б побачили, як мене почало боятися командування. Тоді я вперше зрозуміла, наскільки слабка наша армія", - розповіла нардеп.

Вона зазначила, що коли прийшла в політику, то зрозуміла, що вона така ж несерйозна, як і армія і що з нею можна гратися.

автор фото Ельдар Сарахман

"Тепер повернемося до спецоперації. Я вже казала, що є закриті агенти СБУ і відкриті. Мені дуже подобається фільм "Ліквідація" . Є такий свій серед своїх, скритий в доску…", - сказала Савченко.

"Так ось, коли тебе починають вербувати, у перший же день знайомства затягуючи в ліжко, а коли не виходить тебе, то затягують твою сестру, не виходить сестру, затягують твою помічницю… Ну якось знаєте, у нього не встав, у мене не змокріло. Ну так вийшло. Не ведуся я на такі дешеві вербовки", - заявила вона.

Також Савченко заявила, що вона не психічно хвора, адже коли служила у Збройних силах, то регулярно проходила обстеження.

"Кажуть, що я психічно хвора? Знаєте, це намагались доводити вже не раз. Сєрбського точно так судили. Я 10 років служила у Збройних силах в авіації і проходила перевірки кожні півроку. І будь-який інститут, будь-яка перевірка покаже вам, що я абсолютно здорова психічно людина", - заявила нардеп.

Вона додала, що цього не скажеш про більшість депутатів у парламенті.

Як повідомлялося, у четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко