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"Ми смаглі даєхать до вагзала!" Діти малюють війну 

"Українська правда"Субота, 12 березня 2022, 20:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

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Микола, Київ
Микола, Київ
Наташа
Наташа
 
 
Аня, Словянськ
 
Варя, 6 років
 
Віка Божок, 7 років
 
Евеліна, Харків
 
Ілья, 6 років. Зброя перетворена на житло
Марк
Марк

Українська Правда

Теми: дітисуспільствовійнаукраїнці
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