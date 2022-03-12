"Ми смаглі даєхать до вагзала!" Діти малюють війну 

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

Микола, Київ

Наташа

Аня, Словянськ

Варя, 6 років

Віка Божок, 7 років

Евеліна, Харків

Ілья, 6 років. Зброя перетворена на житло

Марк

Українська Правда