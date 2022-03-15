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"Україна молодець, а Россие конец!" Діти малюють війну

"Українська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 22:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

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Без імені, 13 років, смт Володимирець
 
Конюшенко Анна, 8 років
Ксенія, 12 років
Ксенія, 12 років
 
Софія Макар, 10 років, Вишневе, Київська область
 
Конюшенко Анна, 8 років
 
 
 
 
Анастасія,16 років. Бровари
 
Вадим Васютинський 8 років, Київ
 
Єва, 7 років, Київ (тимчасово переміщена у Рівне)

Українська правда

Теми: дітивійнасуспільство
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