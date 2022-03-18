Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Арифметика війни. 10 завдань з математики та логіки для дорослих, дітей і західних політиків

Михайло КригельП'ятниця, 18 березня 2022, 18:34
ілюстрації Андрія Калістратенка

Війна – час, коли кожен щодня проходить внутрішнє та зовнішнє оцінювання. 

Українські діти і їхні батьки – в укриттях та бомбосховищах під обстрілами російськими ракетами. 

Російські "солдати групи Z" – у танках і літаках, тримаючи на прицілі українські школи, пологові будинки та театри. Більшість росіян – на своїх кухнях і в чергах "прощання з McDonald's". 

Західні політики – у боротьбі зі своїми побоюваннями "ескалації".

Ті, хто виживе у війні, з результатами цього внутрішнього та зовнішнього оцінювання житиме роками і десятиліттями. 

Кожен сьогодні проходить іспит, де на кону не лише життя, а й здатність дивитися на себе у дзеркалі без огиди. Це, мабуть, і є головним прохідним балом ЗНО у майбутнє. 

1

Максимальна швидкість винищувачів МіГ-29, які Польща готова була передати Україні, перекинувши їх на авіабазу Рамштайн у Німеччині та надавши у розпорядження уряду США – 2 446 км/год. Відстань від бази Рамштайн до Києва – 1988 км. 

Скільки років знадобиться літакам МіГ-29 для того, щоб подолати цю відстань з урахуванням "складних логістичних проблем та серйозних побоювань всього альянсу"?

 

2

Наразі в Росії експлуатуються 1 367 літаків цивільної авіації, з них 739 зареєстровані в іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належать 515 літаків. При цьому чисельність якутської популяції виду стерхів, яких нібито рятував путін, оцінюється в 2900—3000 особин. 

Коли росіяни в рамках програми імпортозаміщення нарешті зможуть позбутися залежності від Boeing і Airbus і повністю пересісти на якутських стерхів для переміщень усередині країни?

3

Газогін "Північний потік – 2" мав прокачувати з Росії до Німеччини 55 млрд куб. м російського газу на рік. Після того, як проєкт був заморожений, труба прокачуватиме 0 млрд куб. м газу на рік. 

Скільки газових камер для "денацифікації" України встигне побудувати путін до того моменту, як Європа до 2027 року вирішить проблему залежності від російських енергоносіїв?

 

4

Середня тривалість життя чоловіків у Росії становить 66,49 років. Вік путіна – 69,42 роки. 

Скільки років тому, виходячи з даних Росстату, путін мав стати добривом?

5

Загальна довжина сухопутних кордонів Росії – 22 125 кілометрів, а морських – 38 808 км. На облаштування одного кілометра сухопутного кордону потрібно 7 км колючого дроту, а на кілометр морського – 30 голодних крокодилів. 

Скільки колючого дроту і крокодилів потрібно, щоб ізолювати "Росію, що піднімається з колін", по всьому периметру її кордонів?

 

6

Активіста в Іваново затримали за одиночний пікет із плакатом "*** *****". 

Скільки зірочок і часу потрібно середньостатистичному російському протестувальнику, щоб назвати речі своїми іменами?

7

24 артистки Донецького театру опери та балету під час одного з виступів вишикувалися на сцені у формі літери Z. 

Скільки балерин мають вишикуватися на сцені, щоб створити живий напис, який спрямовує "російський балет" за маршрутом російського корабля?

8

Довжина столу путіна, за яким він спілкується із вищими чиновниками РФ та міжнародними "миротворцями", 6 метрів. Війна з Україною відкинула Росію на 319 років в минуле, якщо рахувати з того моменту, коли Петро I "у Європу прорубав вікно". 

На скільки років відкидає Росію у минуле кожен метр столу путіна?

 

9

За даними Генштабу ЗСУ, за час війни в Україні Росія втратила більше 14 000 осіб. За даними МО Росії, втрати "визволителів" складають 498 російських військових

На який коефіцієнт потрібно множити будь-яку інформацію окупантів про свої втрати?

10

Станом на початок березня 2022 року під санкції потрапили понад 5500 російських суб'єктів – фізичних та юридичних осіб. Проти Ірану, який посідає друге місце у світі за кількістю санкцій, діє понад 3600 обмежень. 

На скільки відсотків занепокоєння міжнародного співтовариства Росією вище занепокоєння Іраном?

Завдання склав Михайло Кригель, ілюстрації – Андрій Калістратенко, УП 

Теми: війнаРосіяУкраїнасанкціїПівнічний потік-2
powered by lun.ua
Головне на Українській правді
інтерв'ю

Святослав Вакарчук: Я перестав записувати звернення до росіян, це вже не має жодного змісту

— Роман Кравець

Війна на вулиці Миру. Дизайнер УП провів 16 днів у Ворзелі, куди зайшли танки РФ. 10 днів із ним не було зв'язку. Але він врятувався і розповів усе, що бачив

— Євген Руденко, Андрій Калістратенко
репортаж

Евакуйовані з пекла. Про що говорять люди, які вирвались з Бучі і Гостомеля

— Ольга Кириленко, Євген Будерацький

"Ї*аш їх!" або Доброго ранку, ми з України! − Віталій Кім 

— Михайло Кригель

Олігархічна евакуація. УП з'ясувала, де зараз українські олігархи та їх літаки

— Михайло Ткач
Фоторепортаж

Ірпінь очима фотографа: евакуація мешканців та зруйноване місто після обстрілів

— "Українська правда"
репортаж

Репортаж з Києва. Війна очима журналіста

— Дмитро Рясний

Танки і янголи. Українські діти малюють війну

— "Українська правда"
репортаж

"Вони боятимуться в туалет сходити". Чому російський окупант даремно пішов війною на Україну. Репортаж про сільську самооборону

— Євген Руденко, Назарій Мазилюк

"Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Соня Лукашова