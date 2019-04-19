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Олексій Пивоваренко
психолог-соціонік, голова Соціонічної академії, викладач Львівського інституту менеджменту

Зеленський і Порошенко – соціально-психологічні портрети кандидатів

П'ятниця, 19 квітня 2019, 18:30

На сьогодні виборець має обмежену інформацію про характери кандидатів у президенти України. Все те, що нам озвучують претенденти на цей високий пост про себе, носить здебільшого агітаційний характер.

Публічний образ кандидата, створений у період виборів політтехнологами, штабами,  командами, не обов'язково повинен відповідати його вродженим властивостям. Політтехнологи представляють нам ідеальний образ майбутнього президента, з їхньої точки зору. Сам кандидат також намагається демонструвати лише свої найкращі сторони.

Життєві обставини вимагають відповідності правилам, за якими кандидати діють, так би мовити, "на камеру" чи у публічному просторі. І якщо у випадках "заготовлених сценаріїв" вдається реалізувати задуми радників чи команди, то коли стаються непрогнозовані випадки, проявляється вже характер самого кандидата.

Як не старайся, а характер кандидата не може не проявлятись в тих чи інших обставинах. Відтак відчуття, що поведінка політиків часом настільки різко дисонує із задекларованим образом, цілком очікуване і зрозуміле.

Поговоримо про самого лідера, а не про його "публічний образ" – про соціально-психологічний портрет кандидата.

Для кращого розуміння потенціалу особистості варто використовувати типологічний підхід. Він дозволяє ознайомитися з основними рисами характеру кандидатів, мотивами їхньої поведінки та вчинків, зрозуміти їхні можливості та здібності, симпатії та антипатії, життєві цілі.

У США до 70% випускників шкіл для оцінки своїх ділових можливостей використовують типологію Майерс-Бріггс. У нас для цього користуються подібною соціонікою.

Цей матеріал дозволить краще розуміти, як і чому саме так буде чинити кандидат у повсякденній рутинній діяльності, коли буде ставити свій підпис під важливими документами, вести переговори і приймати важливі для країни рішення.

Соціально-психологічний портрет Петра Порошенка

"Аніматор", ESFP за Майерс-Бріггс. "Дипломат", СЕЕ за соціонікою.

Йому притаманно:

  • бути красномовним;
  • впевнено і переконливо доводити до людей свою думку;
  • сміливо йти на реформи;
  • дипломатичним шляхом вирішувати доленосні для оточуючих питання;
  • в критичний момент звільнятися від зайвого баласту. Наприклад, за 9 днів до другого туру виборів звільнив скандального Семочка;
  • бути в диспуті дипломатичним. Приміром, Ангела Меркель спитала його, що він зробив не так за 5 років, якщо абсолютний новачок та комік зміг перемогти у першому турі виборів. Петро Олексійович не відповів прямо, а зазначив, що це є вибір українського народу. Йому подають у цьому приклад деякі європейські країни, де вибирають несистемного кандидата.
  • сміливо викликати супротивника на двобій. Порошенко – Зеленському: "Не ховайтеся, не кидайте трубку!";
  • ставити ультиматуми своїм опонентам: "Я думаю, з будь-якої точки Києва можна доїхати до Республіканського стадіону. До 15.00 я вас чекаю. Час пішов!".
  • показувати великі перспективи: "Якщо Росія заблокує рішення про введення на Донбас "блакитних касок", то будуть посилені санкції Заходу". "СБУ до завтра розбереться з Медведчуком".
  • гнучко ставитись до правил, норм та законів, якщо вони заважають отримати позитивний результат. Так, Петро Порошенко приїхав на ефір телеканалу "1+1" без домовленості, щоб терміново викликати туди Зеленського.
  • сміливо дивитись у вічі своїм ворогам. Так, на ефірі "1+1" він сказав пану Кулику в очі, що той точно має нести кримінальну відповідальність за звинувачення президента у злочині;
  • боротися до перемоги: до кінця змагається у передвиборчій гонці.

Він вміє:

  • швидко приймати рішення в нестандартних та небезпечних ситуаціях;
  • діяти при цьому рішуче, впевнено і безстрашно;
  • матеріально і морально заохочувати;
  • створювати імідж впливової, милосердної, щедрої, здатної на великі справи людини;
  • проявляти наполегливість, владність, цілеспрямованість і наступальність у конкурентній боротьбі;
  • згуртовувати своїх людей і налаштовувати їх на спільну діяльність.

Він прагне:

  • зрозуміти, як можна отримати прибутки;
  • створити успішний бізнес;
  • отримати престиж, славу та владу.

Любить:

Дуже не любить:

  • непослуху;
  • неуспішності;
  • програвати;
  • пасти задніх.

Демонструє:

  • впевненість у всіх своїх діях і компетентність;
  • майстерність компромісу;
  • успішність у справах;
  • вплив на важливих конкретних осіб;
  • перспективність і відданість справі.

Поважає:

  • статусних та впливових людей, з якими можна домовитись.

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Кандидати завжди намагаються показати ті якості, які, на їхню думку, є позитивними, граючи роль, яку вважають доречною на посаді президента. Такі якості можуть демонструватись у публічній поведінці, але не обов'язково є їхньою сильною стороною.

Це певна маска, їхнє "приватне уявлення" про себе та свою роль.

Соціально-психологічний портрет Володимира Зеленського

"ТРЕНЕР" ENFJ за Майерс-Бріггс; "Ідеолог" ЕІЕ за соціонікою.

Йому притаманно:

  • бути як коректним, уважним, чемним, так і за необхідності владним, безкомпромісним і жорстким;
  • не стояти осторонь від боротьби: "Разом зі мною ми почистимо цю стару владу";
  • почуття гумору, сарказм та іронія;
  • бути чутливим до людських страждань: "Не можна бути щасливим серед людей, яким дуже погано";
  • здійснювати ліберальний стиль керівництва;
  • проблеми вирішувати колегіально. Заявив, що для прийняття рішень щодо долі Донбасу, він не виключає проведення референдуму;
  • проявляти винахідливість у питаннях, які потребують неординарних рішень та підходів.

Він вміє:

  • побачити, що керує людиною;
  • зрозуміти мотиви її вчинків;
  • визначати позитивні та негативні властивості характеру людини, її рівень розвитку;
  • відчути можливості, потенціал та перспективність людей і проектів: "Макрон – це дійсно лідер об'єднаної Європи".
  • шукати винних, ворогів і недоброзичливців: "Я поховаю цю партію, тут же, в один момент, якщо не буде можливості поміняти одного, другого, третього на інших трьох".
  • відчути, хто може стати потенційним ворогом;
  • емоційно та морально заохочувати прихильників і друзів: викликати у них ентузіазм і піднесення, необхідні для боротьби, героїчних і жертовних вчинків;
  • переконувати і зачаровувати оточуючих;
  • надихати і керувати ними, залучати до співпраці: "Ми напишемо мою програму разом з тобою", – звернувся він до прихильників.
  • передбачати поведінку людей;
  • прогнозувати події на політичній арені;
  • розуміти душу співрозмовника, повністю перейнятися його внутрішнім світом;
  • зрозуміти "правду" двох протидіючих сторін. Так, Зеленський висловив впевненість, що, склавши списки вимог Росії і України, можна знайти середину, яка усіх влаштує.

Він прагне:

  • бути ідеологом: "Наша партійна програма – це програма країни мрій".
  • тримати ситуацію під контролем;
  • застрахуватися від будь-яких можливих неприємностей:
  • "Я дійсно не хотів їхати на НСК через причину дуже просту: я не знав, що там будуть робити з моїми аналізами потім".
  • бути зібраним, діловим і спокійним;
  • створити дружню спільноту однодумців;
  • стати улюбленцем публіки: "Ніколи не допущу, щоб хтось розчарувався в мені".
  • затаврувати ганьбою порушників етичних норм і законів;
  • застосувати до них всю силу громадської думки і силових структур: "Той, хто не заплатить податки, той сяде в тюрму".
  • жити за чіткою системою та правилами: "Я ніколи в житті не змінюю правила, намагаюся так робити".
  • підтримувати моральний дух своїх соратників;
  • надихати людей на боротьбу з неподобствами.

Любить:

  • у своїх ділових контактах враховувати особисті симпатії і антипатії;
  • створювати провокації: "Даю вам, пане президенте, 24 години щоб здати аналізи на алкоголь і наркотики. Думай-те".
  • виявляти і викривати аморальних людей. Цій тематиці присвячені всі виступи "Кварталу 95".
  • брати на себе відповідальність за своїх друзів і соратників.

Дуже не любить:

  • коли на нього тиснуть чи підганяють;
  • коли його ігнорують;
  • другорядних ролей – тому, щоб відновити свій статус, готовий іти на панібратство;
  • нестриманість інших людей.

Демонструє іншим:

  • свою розсудливість і обізнаність (губиться, якщо не оперує даними);
  • суворість, вимогливість і жорсткість;
  • неординарність;
  • ліричність, мрійливість і романтизм;
  • власні почуття та емоції, симпатії і антипатії.

Поважає:

  • креативних і здібних людей: "Нам треба дати шанс талановитим людям", – сказав Зеленський, який веде дуже закриту, нестандартну, але при цьому ефективну кампанію.
  • сильних духом, що борються до кінця за принципом "зі щитом чи на щиті";
  • відданих, відповідальних, зібраних і ділових людей, які вміють навести дисципліну і порядок.

Підсумки

Обидва кандидати люблять бути в центрі уваги, є красномовними, не бояться виступати на публіці, вміють впливати на емоції і почуття людей. Вони є людьми експресивними, можуть бути дипломатичними, вміють вплинути на почуття оточуючих.

В будь-якому разі пам'ятаймо, що президента слід обирати з усвідомленням того факту, що на 5 років ми з вами визначаємо курс розвитку країни.

Сподіваюсь, що ця колонка допоможе краще зрозуміти, на що здатні кандидати як особистості, і не помилитися у виборі.

Олексій Пивоваренко, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ПорошенкоЗеленськийвибори президента 2019психологія
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Олексій Пивоваренко
Соціонічні портрети головних претендентів на посаду президента
23 травня 2014, 09:32
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