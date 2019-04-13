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Порошенко – Зеленському: Не ховайтеся, не кидайте трубку

Субота, 13 квітня 2019, 18:02

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликає свого суперника Володимира Зеленського прийти в неділю 14 квітня на НСК "Олімпійський".

Відповідне відеозвернення опубліковано на сторінці Порошенка у суботу в Facebook.

"Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців, не втікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі в неділю на стадіоні", - сказав він.

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Нагадаємо,

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів. 
  • В ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов заявив, що на НСК пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
  • Для проведення дебатів 19 квітня подано дві заявки - від обох кандидатів, заходи будуть проводитися кожним з кандидатів окремо, їхні формати відрізняються один від одного, але кожен з них передбачає можливість участі другого учасника виборчих перегонів. 
  • Анісімов уточнив, що 19 квітня - "не офіційні дебати, а захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації". 
  • У суботу в адміністрації чинного президента Петра Порошенка офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
  • У свою чергу команда Зеленського опублікувала на своїй сторінці у Facebook ролик з анонсом дебатів перед другим туром виборів із датою 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019ПорошенкоЗеленськийдебати
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