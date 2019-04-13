Порошенко – Зеленському: Не ховайтеся, не кидайте трубку

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликає свого суперника Володимира Зеленського прийти в неділю 14 квітня на НСК "Олімпійський".

Відповідне відеозвернення опубліковано на сторінці Порошенка у суботу в Facebook.

"Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців, не втікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі в неділю на стадіоні", - сказав він.

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