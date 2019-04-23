Спомин про Джозефа Стоуна

Два роки тому з передової патрульної бази СMM у Кадіївці виїхав патруль у складі двох автомобілів. В одному з них було двоє спостерігачів – із Німеччини та Чехії, а також фельдшер зі Сполучених Штатів на ім'я Джозеф Стоун.

Згідно з планом патрулювання, вони мали здійснювати моніторинг безпекової ситуації в районі Пришиба, невеличкого села, розташованого поруч із лінією зіткнення в непідконтрольному урядові районі Луганської області. Загалом це був звичний патруль СММ ОБСЄ, але, на жаль, він виявився аж ніяк не звичним.

Об 11:17 на ґрунтовій дорозі неподалік Пришиба один з броньованих автомобілів наїхав на предмет, який, ймовірно, був протитанковою міною, внаслідок чого автомобіль злетів у повітря і загорівся. Двоє спостерігачів дивом вижили, хоча й отримали травми. Джозеф Стоун помер на місці.

З-поміж усіх, кого поглинув конфлікт на сході України, та багатьох інших, які загинули пізніше, Джозеф був унікальний в одному важливому аспекті. Він приїхав в Україну у складі міжнародної моніторингової місії, завданням якої є сприяння відновленню стабільності та безпеки, а зокрема на сході – здійснення моніторингу і верифікація дотримання різних домовленостей про припинення вогню.

Як і 1300 інших співробітників СММ ОБСЄ, він обрав цю сферу діяльності як можливість творити добро, а в Україні – допомогти багатостраждальному народу відновити мир.

Джозеф Стоун приїхав в Україну у складі міжнародної моніторингової місії. Два роки тому він трагічно загинув фото: Прес-служба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

Загибель Джозефа відображає значно масштабнішу трагедію, яка, на жаль, не припиняється.

Для тих із нас, хто мав можливість попрацювати з ним, він завжди буде чуйним колегою, який заслуговує на довіру та якому ми ввіряли наші життя. Для своєї сім'ї він назавжди залишиться люблячим і турботливим батьком, братом і сином. Відкрита рана і порожнеча утворилися в наших серцях; та на жаль, не лише в наших.

В усіх районах на сході України є родини, де назавжди втрачені батьки й матері, сини й доньки, брати й сестри. У містах і селах, де раніше здорові й щасливі діти навчалися і гралися, тепер можна бачити спорожніли класи, а гойдалки на майданчиках давно завмерли, а надто поблизу лінії зіткнення.

В одному з таких міст, а саме в Єнакієвому Донецької області, є будинок, де колись жили три юні брати. Вони, як 8 інших дітей, що загинули від початку 2016 року, так само, як і Джозеф Стоун, втратили життя внаслідок того, що дороги, дитячі майданчики та господарства навколо них засмічені мінами й іншими вибухонебезпечними залишками війни.

Реклама:

Ці міни та невибухлі боєприпаси і досі там, незважаючи на те, що було підписано домовленість або вилучити їх, або чітко позначити і не закладати нових. Цієї домовленості досягли ще у вересні 2014 року, а в 2016 році взяли на себе подібне зобов'язання.

У нас в СММ ОБСЄ найвищим пріоритетом є безпека наших спостерігачів. Щодня вживають чимало різноманітних заходів для недопущення проблем із безпекою з урахуванням обставин, які постійно змінюються, особливо з огляду на трагедію біля Пришиба.

Навчання, обладнання, планування та обмін інформацією – ось лише деякі способи, за допомогою яких ми зменшуємо ризики. Те, що ми постійно перебуваємо в небезпечному та мінливому середовищі, означає, на жаль, що ми ніколи не зможемо повністю їх уникнути.

Інші також мають зобов'язання. Підписанти Мінських домовленостей зобов'язалися забезпечити безпеку для цивільних спостерігачів СММ.

З того жахливого дня в Пришибі минуло два роки, протягом яких внаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів загинули ще 56 невинних мирних жителів, а ще 158 зазнали поранень, але відтоді мало що змінилося.

Протягом двох років, а фактично вже майже п'ять років поспіль, ми в СММ ОБСЄ закликаємо до однієї дуже простої речі: дотриматися взятих зобов'язань.

Звичайно, настав час – насправді необхідність у цьому назріла дуже давно, – коли слова повинні супроводжуватися діями.

Щоб діти могли гратися і навчатися, фермери – випасати худобу, а люди, зокрема хоробрі неозброєні цивільні спостерігачі та медики, могли безпечно займатися своїми щоденними справами, час вилучити міни, особливо в житлових районах та інших місцях, які часто відвідують цивільні особи.

Це дуже проста вимога, яку висунули мільйони матерів і батьків, синів і дочок.

Було вжито певних заходів, зокрема гуманітарне розмінування, а чимало дієвих осіб, серед яких СММ ОБСЄ, надають дуже потрібну підготовку для підвищення рівня обізнаності про мінну небезпеку, а також здійснюють інформаційно-просвітницьку діяльність, особливо для наймолодших і найуразливіших.

Однак вкрай необхідно у повному обсязі виконати взяті зобов'язання, тобто остаточно завершити розмінування. А також врятувати життя людей і уможливити повернення до нормального життя – це і тільки це стане довгостроковим і гідним вшануванням пам'яті сотень невинних людей, які заплатили найвищу ціну; серед них один відданий і відважний фельдшер на ім'я Джозеф Стоун.

Ані він, ані вони не будуть забуті. Нехай усі вони спочивають з миром і нехай жертва, принесена ними та їхніми сім'ями, не буде даремною.

Ертурул Апакан, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.